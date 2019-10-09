台股跌破萬一 美中貿易談判牽動後市

（中央社記者潘智義台北9日電）美中將舉行新一輪貿易談判前，美國商務部宣布將制裁中國企業，美股道瓊工業指數大跌313.98點，台股今天開低走低，跌破11000點「萬一關卡」。

截至11時5分，加權指數來到10943.54點，下跌73.77點，成交值新台幣708.4億元。八大類股盤中僅營建類股在平盤上下游走，其他各類股下跌。

蘋果光學鏡頭供應商玉晶光昨天公布9月合併營收19.29億元，連兩個月創新高，不過股價今天盤中來到464元，下跌4.82%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科公布第3季歸屬母公司淨利22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，盤中股價來到72.3元，大跌8.02%。

台塑四寶9月營收新台幣1126.91億元，年減25.9%，月減6.2%，創下2年4個月新低，累計第3季營收3594.86億元，年減20.6%，前3季獲利更是接近腰斬。

台塑、南亞、台化和台塑化盤中連袂小跌。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股大跌反映市場對即將展開的美中貿易談判存有疑慮，10月10、11日美中再啟談判，若無法取得順利進展，則10月15日美國可能針對中國大陸輸美2500億美元商品加徵關稅，從25%提高至30%，對於國慶假期休市後的台股將有不利影響，反之，若談判順利則有利台股上漲。

儲祥生指出，雖然美股大跌300多點，但今天亞股表現淡定，相對美股跌勢並不算大，上海股市盤中甚至上漲，日股跌幅約0.7%，台股跌0.5%，櫃買市場跌幅僅0.26%。

他說，除了美中貿易談判的變數外，其實目前台股基本面不差，近期陸續公布9月營收、第3季財報仍是觀察重點，像昨天南亞科公布業績不如預期，今天股價馬上反應；玉晶光9月營收依然亮麗，但市場期待更高，以至於股價下跌。（編輯：楊玫寧）1081009