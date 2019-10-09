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國發基金109年擴編預算 因應台商千億融資需求

最新更新：2019/10/09 16:49

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國發基金展現力挺台商回流的態度，明年度業務總支出預算數較上年度增加新台幣9.5億元，成長110.32%，推估可以支應台商逾千億元的融資需求，增添台商回台投資誘因。

立法院經濟委員會今天審查109年度國發基金預算，依國發基金報告內容，109年度業務總收入編列165.9億元，較上年度微幅成長，業務總支出則編列18.2億元，較上年度增加9.5億元，成長達110.32%。

國發基金業務總支出顯著增加，國發會主委陳美伶受訪時說明，主要是歡迎台商回台投資方案、根留台灣企業加速投資專案等支應的委辦手續費較上年度成長所致。

政府今年力推「歡迎台商回台投資行動方案」，國發基金為配合政策，推出「歡迎台商回台投資專案貸款」，支應銀行委辦手續費，原本貸款總額度為200億元，但因台商回台投資申請踴躍、融資需求殷切，調整貸款總額度至5000億元。

陳美伶表示，上述投資方案對於台商回台投資是很大誘因，因為銀行可以省掉部分行政費用，會比較願意釋出資金，有利台商的融資需求。

國發基金官員補充，明年度增加的9.5億元部分，主要用於台商回流的投資專案貸款作業，以此推估明年可以滿足的台商融資需求，額度超過千億元。

媒體詢問，台商回流情勢熱絡，擴編的預算數是否可滿足廠商需求，陳美伶表示，目前來看是夠的，即便不足，也可以用補辦預算的方式處理。

國發基金也提供目前台商回台投資專案貸款的執行情形，銀行核准貸款總金額約1174億元，廠商已動撥金額則約188.8億元。（編輯：林興盟）1081009

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