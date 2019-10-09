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美副助卿拜會經濟部 深化台美實質經貿關係

最新更新：2019/10/09 18:53
美國副助卿孫曉雅近日來台參與台美太平洋對話首屆會議，經濟部9日表示，孫曉雅在會後也至經濟部拜會部長沈榮津，討論雙邊經貿交流及APEC合作議題。（中央社檔案照片）
美國副助卿孫曉雅近日來台參與台美太平洋對話首屆會議，經濟部9日表示，孫曉雅在會後也至經濟部拜會部長沈榮津，討論雙邊經貿交流及APEC合作議題。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國副助卿孫曉雅近日來台參與台美太平洋對話首屆會議，經濟部表示，孫曉雅在會後也至經濟部拜會部長沈榮津，討論雙邊經貿交流及APEC合作議題，有助深化台美實質經貿關係。

美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼亞太經濟合作會議（APEC）資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）6日抵台訪問，代表美國總統川普參與台美太平洋對話首屆會議，並出席玉山論壇。

經濟部今天在臉書發文表示，孫曉雅在太平洋對話會議後，於8日傍晚至經濟部拜會部長沈榮津，討論經貿交流議題。

根據經濟部貼文，兩人討論議題包括雙方企業相互投資、台商回流、數位經濟、AI應用、高科技製造業、航太產業、能源發展等，並就雙方在APEC的數位服務、婦女賦權、跨境隱私權等議題進行交流，持續深化彼此實質經貿關係。

孫曉雅此行來台多次表達對台灣的支持與夥伴關係，也表示在台灣努力為解決全球挑戰作出貢獻同時，美國將持續支持台灣，將台灣視為自由與開放的印太地區願景夥伴。（編輯：張均懋）1081009

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