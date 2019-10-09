國慶大會10日登場 雷敦龢藤田梓新住民領唱國歌

（中央社記者王承中台北9日電）國慶大會將於明天登場，以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，展現多元包容，邀請歸化的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民齊唱國歌，空軍雷虎小組將駕國造AT-3教練機施放彩煙飛越總統府。

明天國慶大會將在上午8時45分在總統府前熱鬧展開。今年的國慶以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，表達展現這幾年來台灣在人權、教育、科技等各面向上不斷努力，各產業各階層，大家不斷努力奮發，讓世界看到台灣，也讓台灣跟世界接軌，希望台灣跟世界不斷緊密在一起。

而為展現多元包容，今年國慶大會邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌。同時，陸軍航特部運輸直升機，也將吊掛巨型國旗飛越觀禮台。

10日上午在總統府前舉行的國慶大會將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父（右）和鋼琴家藤田梓（左）領唱國歌，展現多元包容。（中央社檔案照片）

今年國慶大會演出活動共分為序幕暖場、國慶大會及主題表演。國軍除規劃海軍陸戰特勤隊、憲指部快反連、陸專鼓號樂隊、三軍樂儀隊在總統府前參與演出外，也將出動UH-60M、S-70C、AH-64E、AH-1W等各型直升機，及象徵國機國造的IDF經國號戰機、AT-3教練機通過總統府上空。

主題表演的重頭戲是國慶花車遊行及展示。今年共有23部花車，其中，台船、漢翔是首度參加，漢翔花車上面的「勇鷹號」成焦點。而花車遊行隊伍中也有很多友邦國家參與，包括友邦國家在台灣的留學生也會出席，今年也同樣有邀請傑出運動員參與花車遊行。

國慶大會10日舉辦，陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊將飛越觀禮台前上空。圖為8日預演情形。（中央社檔案照片）

國慶大會10日舉行，8日雷虎小組AT3教練機以5機大雁隊形，施放彩煙通過總統府上空，為預演掀起最後高潮。（中央社檔案照片）

國慶大會10日舉行，國軍三軍儀隊將有花式操槍演出，展現精湛槍法。圖為8日預演情形。（中央社檔案照片）

台灣國際造船股份有限公司在10日國慶大會將打造以潛艦造型為主軸的花車參與遊行。圖為8日預演情形。（中央社檔案照片）

除了府前的國慶大會外，今年國慶籌備委員會也與台北市、桃園市及屏東縣政府合作，規劃舉辦台北花車展演、桃園國慶晚會、屏東國慶焰火等系列活動，由北到南表達對國家生日的慶祝。

國慶焰火將於雙十節當天晚間8時在屏東河濱公園施放，焰火施放的數量將超過1萬6000發，全程42分鐘。屏東縣政府也配合國慶推出10條推薦遊程，希望民眾「白天遊屏東，晚上賞焰火」，共度南台灣的秋夜。（編輯：林興盟）1081009