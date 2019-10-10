機車雙載疑擦撞倒地 2女後遭砂石車輾斃

雲林縣虎尾警分局指出，10日中午在雲林縣道158線虎尾平和橋前發生砂石車與機車事故，砂石車行駛內側車道，行經事故現場時，機車疑似要閃避一輛同向小貨車切入內線，砂石車閃避不及，輾壓過機車騎士及乘客，兩人當場死亡。中央社記者姜宜菁攝 108年10月10日

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣道158線虎尾段今天中午發生死亡車禍，2名女子共乘一部機車，疑與外側車道小貨車發生擦撞，後倒在內側車道，砂石車閃避不及輾斃2人，詳細事故原因仍待警方釐清。

雲林縣虎尾警分局長郝心誠指出，今天中午12時40分，縣道158線虎尾平和橋前發生砂石車與機車事故，機車與砂石車都是由虎尾往斗南方向行駛，砂石車行駛內側車道，行經事故現場時，機車疑似要閃避一輛同向小貨車切入內線，砂石車閃避不及，輾壓過機車騎士及乘客。

砂石車駕駛表示，他是從虎尾載運砂石要前往林內，行經事故地點，突然機車倒臥車前，他根本來不及閃避。

事故現場附近監視器畫面顯示，機車疑與外側車小貨車發生擦撞後，機車倒在內側車道，遭後方的砂石車輾過。

機車零件散落一地，2名女子遭砂石車輾壓臟器外露當場死亡，地面上遺留大量血跡，讓人看得怵目驚心。

警方根據目擊者說法和監視器畫面，發現事故當時一輛藍色小貨車和白色轎車可能涉及肇事責任，將通知相關人等到案說明。

郝心誠呼籲，連假期間路上車多，大家要注意行車安全，遇有大車一定要閃避，不要企圖超越，因為大車都有內輪差與視角差。（編輯：謝雅竹）1081010