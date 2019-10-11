罷韓連署 尹立：達標有30萬份行動不會停

（中央社記者王淑芬高雄11日電）「Wecare高雄」發起人尹立今天指出，罷免高雄市長韓國瑜的連署書已經達標，統計已有30萬份，呼籲民眾繼續連署衝高份數，讓外界知道罷韓的能量與迫切。

「Wecare高雄」與「公民割草行動」等公民社團6月底展開罷免韓國瑜行動，尹立今天向中央社記者表示，罷韓連署書份數已經達標有30萬份，但行動不會停，請民眾踴躍連署罷韓，才能挽救高雄市停滯的發展。

他指出，日前統計包括「Wecare高雄」、「公民割草行動」、台灣基進收到的連署書份數已有30萬份。

「公民割草行動」志工在10日晚間於高雄左營萬年季現場舉牌宣傳罷韓行動時，發生不同意見民眾與志工的衝突事件。

「公民割草行動」在臉書（Facebook）貼文指出，志工在萬年季活動現場並未叫喊「韓國瑜下台」、未「嗆」韓國瑜下台，志工僅舉牌、宣揚罷免行動及理由，卻遭民眾叫喊撤下標語、「你們沒有資格在這裡講話」、「滾啦」及「揍死你、我跟你講」等語。

貼文表示，萬年季是高雄市的活動，市民都能參加，更非韓國瑜的選舉造勢，市民參與不應被限縮表達訴求的權利，不同政治立場的民眾應理性溝通，不應言語或行動威嚇。

貼文指出，行使選舉罷免權是憲法賦予的公民權，他們希望訴求能讓韓國瑜警惕，停止操作對立，讓支持者真正做到愛與包容。

「公民割草行動」發言人李先生今天接受中央社記者電訪時表示，割草行動在未動員情形下，萬年季活動現場收集到444份罷韓連署書；至於志工被嗆一事，並未去備案，會繼續把握國慶連假宣揚罷韓。

高雄市公民數約228萬多，依選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段，提議階段要有1%公民數，即第1階段要約有2萬2800份提議書；第2階段要有10%以上選民簽署（公民團體希望第2階連署能達到30萬份連署目標，以便剔除不合格者）；第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（罷韓團體估計，罷免投票通過門檻大約是58萬票）。（編輯：戴光育）1081011