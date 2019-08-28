罷韓里長嗆要苦民所苦 韓國瑜：自由表述

高雄市長韓國瑜（中）28日出席特優暨資深里長表揚大會，前金區三川里里長莊晉勳（右）送上一張罷韓連署書，促韓國瑜辭市長才能專心選總統。中央社記者董俊志攝 108年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長韓國瑜今天出席特優暨資深里長表揚大會，罷韓里長沈秀玲穿著寫有「苦民所苦」的T恤表態，莊晉勳則送上一張罷韓連署書，兩人都促韓辭市長以專心選總統。

韓國瑜事後受訪表示，本來就是民主社會，大家可以表述自己的政治意見，他說，當市長以來，的政治氛圍都非常的自由、非常的民主。

「108年特優暨資深里長表揚大會」28日在高雄享溫馨會館舉行，前金區三川里里長莊晉勳（前）送上罷韓連署書，促高雄市長韓國瑜辭市長才能專心選總統。中央社記者董俊志攝 108年8月28日

「108年特優暨資深里長表揚大會」今天在享溫馨會館舉行，表揚特優里長80人、資深里長89人，韓一一頒發獎狀並和里長合照，沈秀玲和莊晉勳兩名罷韓里長則有備而來。

沈秀玲上台拉開背心，露出寫有「苦民所苦？睡到中午！」字樣的衣服，表達立場，下台後受訪說，正興里在719水患有百戶淹水，卻無法獲得市府合理救助，多次反映市府都無回應，事後還被市府質疑，市府歉他們一個道歉。

沈秀玲於水患後受理里民罷韓連署並送上千份罷韓連署書給公民團體。

前金區三川里長莊晉勳也不滿韓未專心市政，日前送上約500份罷韓連署書給公民團體。

他上台接受表揚時，拿出一份罷韓連署書給韓國瑜，但隨即被一旁的民政局長曹桓榮收走。

兩人都告訴媒體，不滿韓市政做不好，促韓趕快辭市長，專心去選總統。（編輯：翁翠萍）1080828