募資達標 Wecare：籌辦罷韓遊行擴大宣傳

（中央社記者王淑芬高雄26日電）「Wecare高雄」與公民割草行動推動罷免市長韓國瑜並募款，「Wecare高雄」發起人尹立今天指出，規劃使用募得資金的3到4成於罷韓遊行及宣傳，並再擴大罷韓連署行動。

「Wecare高雄」上月起在「嘖嘖」募資平台募款，預計到8月底募到新台幣600萬元；尹立表示，募資已在25日提前達標。

尹立告訴中央社記者，募得的資金將有3到4成用於集會遊行及活動宣傳，另外也要擴大罷韓連署，衝高連署份數。他指出，「Wecare高雄」和台灣基進合力擴大及深入偏鄉擺設連署攤位，方便偏鄉民眾行使公民權，參與罷韓連署行動。

他表示，目前罷韓連署書約20萬份，「Wecare高雄」將擴大宣傳衝高連署數量，盼連署達30萬份，於市長就職1周年後提出罷免案。

依據選罷法第76條提議、第81條連署、90條規定罷免階段；提議階段要有1%以上選民簽署，即要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免且超過選區25%同意票數。

公民團體希望2階連署達到30萬連署目標（以便剔除不合格者）。目前高雄市的公民數約228萬人。

「Wecare高雄」等公民團體規劃11月16日、12月21日舉辦兩場集會遊行，預計每場各有10萬人的規模。（編輯：方沛清）1080826