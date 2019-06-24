與韓國瑜合影 雄中學生持為什麼愛說謊書本入鏡

高雄市長韓國瑜（左）24日出席與模範生及優秀畢業生合影活動，一名高雄中學學生持「為什麼愛說謊」一書入鏡，學生未表明用意，雄中校長謝文斌（右）受訪則表示，當下沒有注意學生拿了什麼，但尊重學生表達權利。中央社記者董俊志攝 108年6月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市長韓國瑜今天繼續與模範生、優秀畢業生拍照，一名雄中學生持「為什麼愛說謊」一書入鏡，學生未表明用意，雄中校長謝文斌說，尊重學生表達的權利，否認他來盯場。

韓國瑜日前和畢業模範生合照，接連有學生嗆韓「要參選總統很可笑，還有人穿著「溜之大吉」的T恤。

今天的合照在新莊高中舉行，安排700多名模範生及優秀畢業生合照，現場活動流程順暢。

特別的是有一名雄中模範生有備而來，他拿著一本「為什麼愛說謊」的書進場，於合影時將書拿起來與韓國瑜及陪同的謝文斌合影入鏡，受到關注。當時韓國瑜沒有特別的表情，會後也不受訪。

面對媒體的追逐，這名同學說：「你們包圍著我讓我不舒服」，對於為何要拿這本書入鏡，他也不回應。

「為什麼愛說謊」是一本翻譯書，作者是Brian King（布萊恩．金恩）。

除了這名同學特殊的動作，另有兩名雄中同學穿著民進黨立委趙天麟「一起」的T恤和韓國瑜合照，其中一名同學於合照後還擁抱韓國瑜。媒體追問他穿著趙天麟的T恤為何還擁抱韓國瑜，他說「臨時起義、心血來潮穿著這件T恤」，至於和韓擁抱，他說「沒看過這麼有名的人」。

對於雄中學生拿「為什麼愛說謊」的書入鏡，謝文斌受訪表示，他合照當時並沒有注意學生拿什麼書，不過他尊重同學表達的權利。謝文斌全程和雄中模範生與韓國瑜合照被認為是「盯場」，他否認並指出，是來分享榮耀，也非教育局要求校長到場。

此外，合照的同學中也有多人表達對韓的支持，一名同學穿著國旗T恤，被問到為何這樣穿，她說媽媽是韓粉，要她這麼穿，讓她很尷尬，所以她於T恤外還穿著牛仔外套。

另有家長陪同合照致贈一幅有「魚」的水彩畫，代表對韓國瑜的支持，也有多名同學熱情擁抱韓國瑜。

今天的合照是第4場，明天還有最後一場市長與模範生、優秀畢業生合照。（編輯：陳俊碩）1080624

高雄市長韓國瑜（左）24日下午出席在左營新莊高中舉行的與模範生及優秀畢業生合影活動，有學生穿上國旗T恤出席。中央社記者董俊志攝 108年6月24日