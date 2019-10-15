國民痛宰紅雀 國聯冠軍賽3連勝聽牌[影]

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民14日主場，在史特拉斯堡（圖）先發好投及打線火力支援下，終場8比1痛宰聖路易紅雀。（圖取自MLB YouTube頻道）

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天主場在史特拉斯堡先發好投和打線火力支援下，終場8比1痛宰聖路易紅雀，在國家聯盟冠軍系列賽取得3連勝聽牌優勢。

國民在季後賽7戰4勝制的國聯冠軍賽首戰2比0完封紅雀拔得頭籌，第2戰則以3比1獲勝。國民今天第3戰派史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，對陣紅雀的弗萊賀提（Jack Flaherty）。

弗萊賀提在3局下兩出局後，接連被國民的伊頓（Adam Eaton）和倫登（Anthony Rendon）敲出帶有1分打點的安打。前一輪對洛杉磯道奇第5戰轟出致勝滿貫砲的肯德瑞克（Howie Kendrick）再補上1支二壘安打，助國民再添2分，取得4比0領先。

肯德瑞克5局下又敲出1分打點二壘安打，齊默曼（Ryan Zimmerman）接著又一支二壘打送回肯德瑞克，羅布雷斯（Victor Robles）6局下轟出陽春砲，國民隊將分差擴大到7比0。

紅雀隊雖靠迪隆（Paul DeJong）7局上敲出一壘安打破蛋，不過國民7局下再靠齊默曼一壘安打送回1分，8比1奠定勝基。

史特拉斯堡主投7局被敲出7支安打，失1分非自責分，送出12次三振無保送。弗萊賀提主投4局被敲5安，丟掉4分都是自責分，有6次三振2次保送，苦吞敗投。

國民隊只差1勝就能隊史首度殺進世界大賽。兩軍明天將繼續在華盛頓打第4戰，國民和紅雀預計各派出寇賓（Patrick Corbin）和哈森（Dakota Hudson）先發。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081015