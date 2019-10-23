鴻海3大業務助攻獲利成長 股價走堅突破80元

鴻海23日早盤走堅，突破80元關卡，最高來到80.9元，漲1.76%，是3個月來高點，市值突破新台幣1.12兆元。圖為鴻海台灣新北土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天早盤走堅，突破80元關卡，最高來到80.9元，漲1.76%，是3個月來高點，市值突破新台幣1.12兆元。外資預期鴻海在3大業務推動下，到2021年獲利可成長3%到4%。

根據台灣證交所統計，三大法人22日買超最多的是鴻海，買超張數達4萬3285張，其中外資法人買超鴻海達4萬1123張。

從10月14日迄今，外資法人已經連續7個交易日買超鴻海累計達14萬6620張，三大法人連續7個交易日買超鴻海達15萬2684張。

美系外資表示，iPhone出貨量將在2020年成長9%、2021年成長10%，受惠iPhone、網通及雲端業務等3大業務有望回溫，鴻海2020年到2021年獲利將成長3%至4%。另外，鴻海旗下工業富聯獲利，預期2020年到2021年將成長19%。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

天風國際證券分析師郭明錤日前預估今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

郭明錤也預期，蘋果將在明年2020年第1季發售較低售價的iPhone SE2，預估明年iPhone SE2出貨量可到3000萬支到4000萬支，鴻海旗下工業富聯可望受惠iPhone SE2機殼訂單，預估今年第4季到明年第1季開始貢獻營收與獲利。（編輯：楊凱翔）1081023