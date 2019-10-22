三大法人回補鴻海 資金行情助攻台股衝29年高點

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天收盤創下29年來新高，三大法人買超權值股鴻海居首，帶動指數攀高。法人表示，貿易戰系統風險略降、資金行情、半導體景氣正向、蘋概股氣盛等，是推動台股創波段新高的主因。

台積電和鴻海今天股價擺尾，台股以11271.25點作收，上漲87.1點，漲幅0.78%，成交值來到新台幣1260.03億元。

台股收盤不僅是今天最高點，更創下1990年4月上旬以來波段新高，多頭氣盛。三大法人中，外資及陸資買超138.21億元，投信和自營商小幅賣超，合計買超新台幣130.2億元。

根據台灣證交所統計，今天三大法人買超最多的個股是鴻海，合計買超張數達4萬3285張，外資法人買超鴻海即達4萬1123張。

法人指出，從10月14日迄今，外資法人已經連續7個交易日買超鴻海累計達14萬6620張，三大法人連續7個交易日買超鴻海達15萬2684張，除看好第4季業績表現外，低基期、漲幅落後是回補買超的主因。

今天三大法人買超排名第2名是光寶科，買超張數1萬8367張；欣興、新光金及南電分別為買超排行榜第3至5名，三大法人合計買超1萬6117張、1萬1104張及1萬670張。

尾盤強勢反彈的台積電居買超排名第6，三大法人今天合計買超1萬222張，其中外資法人買超1萬371張，外資法人已經連續3個交易日買超台積電1萬8790張。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今天創高有資金面、基本面和新台幣三大因素。

從資金面來看，歐盟降息、中國降準、美國降息，全球資金往亞洲移動，台股平均殖利率高於全球股市水準，投資人將台股當做債券市場，加上台積電現金殖利率較高，整體推動台股資金行情，外資法人持續買超台股。

從基本面來看，陳奕光指出，台積電日前法人說明會大幅提高資本支出，加上台商帶動資金回流，帶動乘數效果。加上蘋果（Apple）21日股價再創新高，激勵台股蘋概股表現。此外，新台幣相對升值，也帶動資產和營建股走強。

兆豐國際投顧表示，美中貿易戰可能畫下句點的機會提高，雙方對談判進度樂觀，代表系統性風險降低，有助台股市場氣氛。

其次，美國聯準會（FED）持續購買短債，除了降低利率倒掛風險外，也讓市場資金持續充沛。

此外，與台股半導體族群連動性高的費城半導體21日強漲維持高檔，代表市場對於半導體產業景氣正向看待，也連動推升台積電和鴻海股價。（編輯：張良知）1081022