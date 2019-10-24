轉貼同婚法過愛滋盛行謠言 男子裁罰3000元

（中央社記者程啟峰高雄24日電）轉貼假消息當心被罰，男子李彥彬被控在臉書轉貼「同婚法通過，感染愛滋病高」等謠言，高雄地院鳳山簡易庭認為影響公共安寧，22日依違反社會秩序維護法裁處罰鍰新台幣3000元。

裁定書指出，李男在臉書等公開網頁轉貼「台灣悲哀，感染愛滋病非常高，難怪蔡英文硬要綠營通過同婚法，這樣中裕製藥才能大撈特撈」等謠言。

承審法官認為，李男轉貼的文章已經媒體報導為不實網路謠言，且衛福部與中裕製藥也已加以澄清，因此認定李男是將未經查證的不實謠言散布於眾，足使聽聞者心生畏懼，影響公共安寧，因此依違反社會秩序維護法裁罰3000元。

社會秩序維護法規定，被告如不服裁定於收到裁定書5日內可向原裁定法院提起抗告救濟，否則全案就確定；高雄地院指出，迄今尚未收到李男抗告。

高雄地院並認為，本案雖只是個案，但可給欲轉貼假消息者一個警惕。

本案移送機關鳳山警分局指出，調查局積極查辦假消息及散布消假息者，遏阻散布假消息歪風，本案是調查局上個月查獲後移送分局送辦的，警方只經手即將全案函送法辦，並沒有傳喚被告進行偵訊。由於社會秩序維護法移送機關須是被告戶籍所在警察機關，本案調查局雖已查得很完備，但仍發交分局送辦。（編輯：林沂鋒）1081024