世銀經商環境報告 台灣全球排名第15

（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）世界銀行今天公布2020年經商環境報告，台灣整體排名為全球第15位，較去年下降2位。在亞太地區則在新加坡、香港、馬來西亞之後，排名第4。

世界銀行（World Bank）今天公布2020經商環境報告（2020 Doing Business Report）。報告針對全球190個經濟體截至今年5月1日前的12個月的商業活動領域改革進行調查。紐西蘭、新加坡、香港名列前3位。

台灣今年總積分為80.9，名列第15，較去年下降2位。在亞太地區方面，則次於新加坡、香港與馬來西亞，排名第4。中國則是名列全球第31。

報告在總結台灣經商環境時表示，台灣調高企業營利事業所得稅稅率造成企業支出增加。

報告指出，過去一年，全球有115個經濟體進行294項改革，以使其國內民營企業得以更容易開展業務、增加就業機會、擴大商業活動並增加收入。

研究發現，商業環境改革項目數量最多的前10大經濟體包括沙烏地阿拉伯、約旦、多哥共和國、巴林、塔吉克、巴基斯坦、科威特、中國、印度與奈及利亞。這是中國連續第2年擠進前10名，印度則是連續3年擠進這個榜單。

報告指出，中國進行8項改革，改革項目數量是亞太經濟體之冠。

在亞太地區方面，過去一年共進行33項商業環境改善改革，較去年減少10項，25個經濟體中只有12個經濟體進行改革。不過包括排名第2的新加坡、第3的香港、第12的馬來西亞、第15的台灣與排名第21的泰國，共有5個亞太經濟體擠進全球前25強。

世界銀行經商環境報告的評比項目包括開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數投資者、繳納稅款、跨境貿易、執行契約及債務清理。此外，也針對僱用勞力進行調查，但未納入排行指標中。（編輯：周永捷）1081024