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美國副總統彭斯10月24日就美中關係發表演說，他公開盛讚台灣是中華文化與民主的燈塔，表示與台灣、香港站在一起，並呼籲北京遵守中英聯合聲明承諾。（圖取自twitter.com/VP）
彭斯談美中關係
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彭斯談美中關係4/10

彭斯挺台 府：持續與美合作為區域安全做出貢獻

最新更新：2019/10/25 15:14
美國副總統彭斯美東時間24日中午在首屆馬勒克公共服務領袖講座上致詞。（圖取自IBM Cloud Video網頁ustream.tv）
美國副總統彭斯美東時間24日中午在首屆馬勒克公共服務領袖講座上致詞。（圖取自IBM Cloud Video網頁ustream.tv）

（中央社記者謝佳珍台北25日電）總統府發言人張惇涵今天表示，感謝美國副總統彭斯肯定台灣民主成就，台灣將持續與美國政府，區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

美國副總統彭斯（Mike Pence）24日再度公開盛讚台灣是中華文化與民主的燈塔，表示與台灣、香港站在一起，並呼籲北京遵守中英聯合聲明承諾。

張惇涵下午透過新聞稿表示，彭斯演說內容表達美國對台灣的堅定支持，以及對中國在國際社會各種作為的關切。演說中，彭斯幾度提及台灣，肯定台灣民主成就，以及對區域安全情勢的關注，總統府對此表達由衷感謝。

張惇涵表示，美國一直是台灣在國際社會上最重要的夥伴，在今年台美雙方共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，美國政府持續以各種具體行動支持台灣，特別在中國對台灣外交關係不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會之時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持。

他說，誠如彭斯演說中所提及的，「更公平、更安全、更和平的世界」是美國政府的立場，相信這應該也會是國際社會中，共享自由民主的夥伴們共同的目標。

張惇涵表示，作為國際社會負責任的一員，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣也將持續與美國政府，區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1081025

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