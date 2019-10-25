陸男稱不願回中受審想跳機入台 依法遭遣送

一名中國大陸籍男子自稱因調查香港問題，被大陸公安要求返中受審。他24日轉機到台灣時，準備以「跳機」方式入台，但因許可證件不完備，25日凌晨被移民署依法遣送到第三國。（圖取自twitter.com/DWGWdCSTaEHMrHL）

（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）一名中國大陸籍男子自稱因調查香港問題，被大陸公安要求返中受審。他昨天轉機到台灣時，準備以「跳機」方式入台，但因許可證件不完備，今天凌晨被移民署依法遣送到第三國。

中國籍男子沈裕力在個人推特（Twitter）中指出，今年6月去香港調研香港問題，並且得出了一些不利於專制強權的結論，但被大陸公安局調查，說涉嫌勾結港獨勢力，危害國家安全，要他回去受審。

沈裕力昨天上午搭機前往泰國，但在桃園國際機場轉機時卻滯留未前往泰國，他表示「因不敢回去中國，想以跳機方式入台」，他在下飛機後還拍攝影片表達「因為第一次跳機沒經驗，怕被強行登機」，過程中還問網友該怎麼做。

移民署表示，沈男昨天搭機抵達桃園機場等候轉機前往泰國時，表示曾因前往香港時，發出不利專制強權結論，遭大陸公安調查，想在台「跳機」尋求庇護，過程中還自行撕毀個人護照。

移民署表示，沈男未事先申請有效入台許可證件，且無法舉證有領導民主運動傑出表現具體事實及受迫害的立即危險，不符合大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第18條「專案許可」事由，經過向當事人說明後，依國際慣例協助搭機返回安全第三國，並於今天凌晨搭機離境。

沈裕力曾在推特中為文指出，「社會一切矛盾的根源為私心，私心延伸出專橫跋扈，強制與貪腐；而透明度和辯論是解決矛盾的良方，良方的出處是民主」。（編輯：徐崇哲）1081025