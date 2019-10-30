王宗豪遞補12強中華隊火速報到 笑稱腦袋一片空白

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）劉致榮宣布退出世界12強賽中華隊後，台電左投王宗豪臨時接到遞補通知，馬上就到球場報到，讓他緊張到腦袋一片空白，投手教練吳俊良也稱讚他控球不錯，功能性加分。

王宗豪去年在雅加達亞運對韓國隊中繼好投，今年亞錦冠軍戰，王宗豪對日本中繼3.1局飆7次三振、無失分，好表現更讓人矚目。日前中華隊總教練洪一中也點名，左投王宗豪是不錯人選，若有傷兵不失為考量。

「火球男」劉致榮今天突然宣布，因右手疲勞指數過高，退出12強中華隊。洪一中也馬上宣布由王宗豪遞補，昨天還在新莊球場先發對戰古巴隊的王宗豪，臨時收到通知後，今天下午就火速趕到桃園球場報到，明天中華隊移動到台中後，才會加入練球。

王宗豪到球場後顯得有些慌張，他說：「11時左右接到通知，很緊張，腦袋一片空白，沒有想過會是我。」不過王宗豪指出，中華隊陣中有些選手之前都認識，只是很久沒有同隊，至於沒有接觸過的隊友，他笑說：「等等會去認識一下。」

雖然王宗豪國際賽經驗豐富，不過他說：「還沒有看過爆滿的場面，也很興奮，上場會投好每一顆球，近況一直都還不錯。」

中華隊投手教練吳俊良表示，這幾天一直有和洪一中討論王宗豪，也從去年亞運就開始關注他，「亞運時就覺得他控球還不錯，我看投手的標準是變化球的控球，聽說心臟很大顆，我去問吳昇峰的意見，也非常推薦他」。

吳俊良表示，國際賽每個投手角色都很重要，最重要的是大家功能性發揮到最好，他說：「王宗豪的功能性就很加分，因為是左投，加上陳冠宇和2個側投吳昇峰、黃子鵬，我們剛好有2側2左。」（編輯：張芷瑄）1081030