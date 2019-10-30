劉致榮手臂緊繃退出12強中華隊 左投王宗豪遞補

世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布，因為手臂緊繃退出國家隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）世界12強賽中華隊投手劉致榮今天宣布，因為手臂緊繃退出國家隊，由台電左投王宗豪遞補，稍晚將親自說明。

大聯盟官方網站23日引述未具名消息人士報導，紅襪球團已和劉致榮達成協議，簽約金將為75萬美元（約新台幣2294萬元），不過紅襪球團尚未證實相關消息。如今劉致榮宣布退出國家隊，身體狀況成為棒壇關注焦點。

劉致榮為「投打二刀流」，投球最快時速可達158公里。（編輯：張雅淨）1081030

世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布退出國家隊，由台電左投王宗豪（圖）遞補。（中央社檔案照片）