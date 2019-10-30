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劉致榮手臂緊繃退出12強中華隊 左投王宗豪遞補

最新更新：2019/10/30 13:41
世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布，因為手臂緊繃退出國家隊。（中央社檔案照片）
世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布，因為手臂緊繃退出國家隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）世界12強賽中華隊投手劉致榮今天宣布，因為手臂緊繃退出國家隊，由台電左投王宗豪遞補，稍晚將親自說明。

大聯盟官方網站23日引述未具名消息人士報導，紅襪球團已和劉致榮達成協議，簽約金將為75萬美元（約新台幣2294萬元），不過紅襪球團尚未證實相關消息。如今劉致榮宣布退出國家隊，身體狀況成為棒壇關注焦點。

劉致榮為「投打二刀流」，投球最快時速可達158公里。（編輯：張雅淨）1081030

世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布退出國家隊，由台電左投王宗豪（圖）遞補。（中央社檔案照片）
世界12強賽中華隊投手劉致榮30日宣布退出國家隊，由台電左投王宗豪（圖）遞補。（中央社檔案照片）
劉致榮 小檔案
  • 生日：1999年4月7日（20歲）
  • 出生地：台南
  • 學歷：文化大學、鶯歌工商
  • 投打習慣：右投左右開弓
  • 經歷：
    2019年-第29屆亞洲棒球錦標賽MVP，第21屆梅花旗全國大學棒球錦標賽最有價值球員獎、打擊獎、全壘打獎及打點獎。
    2017年-第28屆U18世界盃棒球賽中華隊表現最突出的選手之一，打擊方面19打數擊出6支安打，打擊率全隊第三、上壘率全隊最佳。
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