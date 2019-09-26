梅花旗8強出爐 文化二刀流劉致榮左右打都敲安

108年梅花旗全國大學棒球錦標賽賽程持續進行，已確定晉級8強的文化大學，陣中「二刀流」劉致榮曾飆158公里球速，26日賽事更是左右開弓都敲安打。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月26日

（中央社記者楊啟芳台北26日電）108年梅花旗大學棒球錦標賽今天產生最後4所進入8強學校，包括高雄大學、台北市大、大同學院及文化大學，其中曾飆158公里球速的文化「二刀流」劉致榮，更是左右開弓敲安打。

108年梅花旗全國大學棒球錦標賽23日起在天母棒球場、台體大棒球場兩地開打，總計25支球隊參賽，採單淘汰賽制，冠軍28日出爐。8強名單中，遠東科大、國立體大、稻江學院和南華大學4所學校昨天已先確定，今天則是產生剩下4張門票。

大同學院今天上演逆轉勝，一度5分落後給高苑科大，4局下吹起反攻號角，單局猛攻11人次，攻下5分大局，戰成平手。大同學院先發投手陳理安狀況漸入佳境，5局後封鎖對方打線，隊友在第6局及8局各攻下2分，終場以9比5奪勝，陳理安拿下勝投。

文化大學則靠著全場14支安打，加上4任投手聯手封鎖，提前在7局以10比0擊敗台灣觀光學院。文化大學陣中「投打二刀流」劉致榮，24日曾在比賽中飆出158公里球速，此役擔任指定打擊、第4棒，4打數敲2支安打，左右開弓皆擊出安打，並發動1次盜壘成功。

天母球場賽事，高雄大學首局就靠著鍾奕弘的2分砲先馳得點，第7局再透過3支安打串聯添2分，終場以4比1擊敗輔仁大學。鍾奕弘單場2安打、1保送，為打線中表現最佳，先發投手蔡昕紘投8局，只被敲出4安打、失1分。

台北市立大學與中信金融學院的比賽，台北市大兩度被追平後，第8局打下3分，包含何逸龍的1打點二壘安打、王偉安的2分打點安打，將領先擴大，終場台北市大以5比2勝出。

明天進入8強賽事，在台體大進行2場，分別由遠東科技大學交手國立體育大學，大同學院對戰文化大學；天母棒球場的2場比賽，則是稻江學院交手南華大學，高雄大學對決台北市大。（編輯：唐聲揚）1080926