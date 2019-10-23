中華隊教練王建民稱讚劉致榮 身體協調性很好

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，中華隊牛棚教練王建民是第一次看到劉致榮傳接球，稱讚他丟球輕鬆，身體協調性也好，並笑說劉致榮的快速球已經很會跑，不需要再多練伸卡球。

除了胡智為還在墨西哥之外，今天中華隊全體都已經展開練球，投手部分牛棚教練王建民表示，「現在讓他們照自己方式去調整，比賽期間可以調到最好。」王建民指出，短期間不可能幫選手做什麼，只要幫他們強化信心，球場上可以發揮出來就好。

文化大學「投打二刀流」劉致榮今天是第一天報到，由於擁有158公里速球，加上又有可能即將與美國職棒紅襪隊簽約，讓他今天備受關注。對劉致榮的觀察，王建民說：「他是今天報到，還沒有進牛棚，只是輕鬆傳接球而已，覺得他丟球滿輕鬆的，球很會跑。」

對於劉致榮短短一年內球速能進步10公里，王建民表示，從他的丟球動作來看，身體協調性不錯，「可能他私底下會去強化身體素質，很少看到幾個月就可以進步這麼多」。

劉致榮今天曾說，想向教練王建民請教伸卡球、卡特球等球種，不過王建民笑回：「他球速那麼快，不需要什麼伸卡球了，速球就很會跑了，搭配滑球，這些球路就很夠了，專精一樣就好。」

劉致榮是因為在亞錦賽表現亮眼，遞補進12強中華隊，另外旅美投手林鋅杰也是因亞錦賽遞補，王建民也有看到林鋅杰的表現，「之前從電視看到他的狀況，丟球不會怯場，上場就全力去投，有壓制性的感覺」。（編輯：張芷瑄）1081023