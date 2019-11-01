嘉明湖步道特殊工作 山屋管理員屎命必達

（中央社記者盧太城台東縣1日電）嘉明湖山屋管理員和清潔員不僅要管理山屋、山難救援，還有一些特殊工作，清除步道的排便，以及馬桶內撈手機，山友讚「屎命必達」。

嘉明湖步道管理和清潔的「嘉明湖熊出沒企業社」負責人邱冠中今天表示，2天前看到林姓嚮導在臉書上表示，距離嘉明湖約2公里向陽山北峰下的步道有人排便，「以後來嘉明湖眼睛要放亮一點而且還要腳踏七星步去嘉明湖了」。

邱冠中得知後，立即通知在嘉明湖山屋的清潔員昨天趕往查看，並且將「便便」清除，還給山友乾淨的步道。山友紛紛留言感謝「辛苦了，謝謝林務局守護山林」、「屎命必達」。

邱冠中說，嘉明湖山屋管理員和清潔員，不僅「屎命必達」，還「糞力一搏」，像今天上午也有山友在嘉明湖山屋如廁時，手機和皮夾掉入廁所，但因為要跟團趕時間下山，管理員和清潔員看他很緊張，於是要他先下山，讓他們想辦法「撈看看」，下午順利將手機和皮夾從馬桶內取出，清洗乾淨託人火速送下山。

另外，台東林管處10月初也接獲山友寫信感謝嘉明湖山屋清潔員及管理員。信上提到，日前前往嘉明湖，在嘉明湖山屋上廁所時，手機不小心掉下去馬桶，只好很不好意思地尋求管理員及清潔員的協助。看到清潔員和管理員用盡辦法都無法解決，最後只好用雙手打撈，使命必達的精神讓自己非常不好意思，最後成功拿到。

邱冠中表示，手機內記憶卡可能有山友珍貴的照片和回憶，或是辛苦爬山拍到的嘉明湖美照，因此他們就算「糞力一搏」也要將手機撈回來，送回到山友手中。

林務局台東林管處表示，嘉明湖邊和步道，早年垃圾五花八門，有廢電池、鐵製罐頭、廚餘、雪花飄的衛生紙，這幾年在台東林管處加強管理下變得乾淨，沒想到10月30日出現山友排便，讓人很難過，呼籲山友愛護山林，無痕山林。（編輯：黃世雅）1081101