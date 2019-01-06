被笑憨人痴做夢 一群愛山人花3年揹救命艙上山
（中央社記者陳偉婷台北6日電）有一群愛山的「憨人」，為了幫高山症患者，花3年半將救命裝備加壓艙送進台灣數十個高山山屋及高海拔旅遊景點。救命計畫的緣起，要從一個大學生受困奇萊山講起。
加壓艙設置計畫主持人王士豪是急診專科醫師，他大學是登山社社長，熱愛拜訪台灣百岳。1999年他與其他社團團員挑戰海拔超過3500公尺的奇萊山，不料登上山時遇暴雪，5人受困山上，無奈之下只能對外求援，搭海鷗直升機脫困。
王士豪說，當時他下山後，父親告誡他：「你的命是國家救的，有能力就要回饋社會。」
因為愛山，王士豪從2006年開始投入高山醫學研究，利用一年實地調查發現，山友高山症發生率高達36%，等於每3人就有一人高山症，其中肺水腫或腦水腫，若沒有即時下撤，可能會在6到12小時之內導致死亡。
王士豪說，台灣過去高山症死亡的案例，大多是因天候與地形因素，搜救隊難以進入或直升機無法飛行而卡在山上下不來，最後病患失去寶貴性命。
但理論上，高山症可以零死亡。王士豪表示，只要即時將低海拔環境帶到高山症患者身邊，利用救命設備攜帶型加壓艙，可在10分鐘內、不需靠電力，就能讓患者在現場達到下降1500公尺的效果。加壓艙就像高山與平地間的任意門，可快速緩解高山症狀，並爭取時效下山。
王士豪及台灣野外地區緊急救護協會發起送加壓艙上高山計畫，有50多名熱愛爬山的志工慨然響應，他們利用一年當中適合爬山的月份，前後共花3年半時間，陸續在29個高山山屋建置加壓艙。
每個加壓艙重達8公斤，每一趟山路又遠又崎嶇，必須由志工輪流揹。在中央山脈南二段各山屋的設置過程尤其艱苦，志工們整整淋了7天的雨才終於完成。
馬博拉斯橫斷各山屋因位處中央山脈最深處，王士豪在2018年10月二度登上海鷗直升機，但這次不是被救，而是為了將加壓艙送進山屋，完成計畫的最後一塊拼圖。
為了感謝志工們的協助，協會發表紀錄片「送加壓艙上高山」，向這群勇者致敬。
參與計畫的空軍救護隊黃中校說，過去曾參與一次大學生發生嚴重高山病的救護任務，駕著海鷗直升機，在一天內出勤2次，但都因天候不佳，無法接近病患執行吊掛。原本預計在隔天一早要再出勤吊掛，可是病患已死亡。設置加壓艙、協助運送非常有意義。
很多人笑王士豪很瘋、很憨，不看好加壓艙計畫會成功，但從上山設置至今，這些加壓艙已經成功挽救至少7人的性命。對王士豪來說，這不是瘋狂，而是一群愛山的「憨人」的熱血與堅持，要讓更多喜歡爬山的人可以快樂地上山、平安地下山。（編輯：管中維）1080106