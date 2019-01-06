被笑憨人痴做夢 一群愛山人花3年揹救命艙上山

急診專科醫師王士豪及台灣野外地區緊急救護協會發起送加壓艙上高山計畫，花3年半的時間，將救命裝備加壓艙送進台灣數十個高山山屋及高海拔旅遊景點，這些加壓艙已經成功挽救至少7人的性命。（王士豪提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）有一群愛山的「憨人」，為了幫高山症患者，花3年半將救命裝備加壓艙送進台灣數十個高山山屋及高海拔旅遊景點。救命計畫的緣起，要從一個大學生受困奇萊山講起。

加壓艙設置計畫主持人王士豪是急診專科醫師，他大學是登山社社長，熱愛拜訪台灣百岳。1999年他與其他社團團員挑戰海拔超過3500公尺的奇萊山，不料登上山時遇暴雪，5人受困山上，無奈之下只能對外求援，搭海鷗直升機脫困。

王士豪說，當時他下山後，父親告誡他：「你的命是國家救的，有能力就要回饋社會。」

因為愛山，王士豪從2006年開始投入高山醫學研究，利用一年實地調查發現，山友高山症發生率高達36%，等於每3人就有一人高山症，其中肺水腫或腦水腫，若沒有即時下撤，可能會在6到12小時之內導致死亡。

王士豪說，台灣過去高山症死亡的案例，大多是因天候與地形因素，搜救隊難以進入或直升機無法飛行而卡在山上下不來，最後病患失去寶貴性命。

但理論上，高山症可以零死亡。王士豪表示，只要即時將低海拔環境帶到高山症患者身邊，利用救命設備攜帶型加壓艙，可在10分鐘內、不需靠電力，就能讓患者在現場達到下降1500公尺的效果。加壓艙就像高山與平地間的任意門，可快速緩解高山症狀，並爭取時效下山。

王士豪及台灣野外地區緊急救護協會發起送加壓艙上高山計畫，有50多名熱愛爬山的志工慨然響應，他們利用一年當中適合爬山的月份，前後共花3年半時間，陸續在29個高山山屋建置加壓艙。

每個加壓艙重達8公斤，每一趟山路又遠又崎嶇，必須由志工輪流揹。在中央山脈南二段各山屋的設置過程尤其艱苦，志工們整整淋了7天的雨才終於完成。

馬博拉斯橫斷各山屋因位處中央山脈最深處，王士豪在2018年10月二度登上海鷗直升機，但這次不是被救，而是為了將加壓艙送進山屋，完成計畫的最後一塊拼圖。

為了感謝志工們的協助，協會發表紀錄片「送加壓艙上高山」，向這群勇者致敬。

參與計畫的空軍救護隊黃中校說，過去曾參與一次大學生發生嚴重高山病的救護任務，駕著海鷗直升機，在一天內出勤2次，但都因天候不佳，無法接近病患執行吊掛。原本預計在隔天一早要再出勤吊掛，可是病患已死亡。設置加壓艙、協助運送非常有意義。

很多人笑王士豪很瘋、很憨，不看好加壓艙計畫會成功，但從上山設置至今，這些加壓艙已經成功挽救至少7人的性命。對王士豪來說，這不是瘋狂，而是一群愛山的「憨人」的熱血與堅持，要讓更多喜歡爬山的人可以快樂地上山、平安地下山。（編輯：管中維）1080106

影片來源：台灣野外地區緊急救護協會TWMA YouTube頻道

加壓艙設置計畫主持人王士豪是急診專科醫師，他大學是登山社社長，熱愛拜訪台灣百岳。年輕時爬奇萊山曾受困，被海鷗直升機救下，他自此發願要回饋社會。（王士豪提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月6日