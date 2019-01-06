別只等外援 嚴重致命高山病要即時下撤自救

高山症是海拔2500公尺以上最常發生的疾病，根據研究，台灣有近1/3山友會發生急性高山症，其中有極少數會嚴重到腦水腫或肺水腫，即時下撤是治療嚴重致命高山症的唯一有效方法。（急診醫師王士豪提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）高山症是海拔2500公尺以上最常發生的疾病，根據研究，台灣有近1/3山友會發生急性高山症，其中有極少數會嚴重到腦水腫或肺水腫，若沒有即時下撤，可能就會喪命。

某大學登山社去登嘉明湖，第一天從登山口到向陽岔路口，沒有學員不適。第二天停留嘉明湖避難山屋，一人上午頭痛、疲憊虛弱，中午沒胃口，晚上開始發燒、發出呻吟聲。第三天凌晨，病患呼吸困難。領隊雖即時向外求援，但沒訊號，直升機也無法夜間吊掛，只好天亮求救。

但病患在隔日一早6時50分失去呼吸，僅剩微弱心跳。此時無線電傳來「直升機要來了」，並在上午8時15分抵達，在直升機上不斷急救，但病人依舊到院前心跳停止。

另一個高山症患者也是大學生，登嘉明湖第二天晚上8時頭痛、陷入昏睡，本以為是感冒，但晚上11時開始呻吟且重度昏迷。第三天凌晨3時，領隊隻身下山求救，其他同學到山屋照顧患者；下午4時搜救隊抵達山屋揹患者下山，但因積雪很深，救援耗時。第四天凌晨，病患往生。

高山醫學專家、急診專科醫師王士豪表示，急性高山症是海拔2500公尺以上最常發生的疾病，主要症狀有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、疲憊、虛弱。根據台灣研究，高山症發生率在成人有36%，兒童則有4成至5成，因他們的大腦比較飽滿，高山症狀會更明顯。

王士豪說，大部分的人發生高山症狀都是輕微、也不會致命，但有很少部分的人（約1%）會進展到高海拔腦水腫及肺水腫。腦水腫症狀就像是喝醉酒，患者會開始胡言亂語、人事時地物搞不清楚、走路不穩；肺水腫最明顯症狀則是休息時明顯呼吸困難，就像剛跑完步一樣喘。若發生腦水腫、肺水腫，可能會在6到20小時內死亡。

即時下撤是治療嚴重致命高山症的唯一有效方法，王士豪說，下撤的方法有兩種，靠直升機或搜救隊，以及「靠自己」。白天、天氣好時，直升機是最快且有效方法，但若天候不佳、積雪或地形崎嶇難行，萬萬不可認為已求援就停留在原高海拔處等待「外援」。事實上，大多數存活的病人都是靠自己伙伴帶下山。

王士豪曾在聖母峰基地營救過一名年輕女性，她在高於海拔4000公尺處發生肺水腫，嘴唇發紺，血氧只剩43%（正常應大於90%）。王士豪當機立斷，協助患者下撤，成功撿回一命。

但要高山症患者「即時下撤」確有難度，高山醫學專家、急診專科醫師陳諭正受訪時表示，很多高山症者因為虛弱、無力，根本無力行走，必須仰賴伙伴，但過程就像跟時間賽跑。如果現場有攜帶型加壓艙，患者進到艙裡，10分鐘內就能達到下降1500公尺效果，有效改善症狀，從不能行走到可自行下山，爭取救命時效。

陳諭正說，會發生高山症主要與高度上升太快有關，如一天之內就拉到3000公尺以上高度。建議應緩慢上升高度，且可提早1至2天服用預防藥物，可在出發前到旅遊醫學科諮詢。

王士豪說，加壓艙是嚴重致命高山症患者的「最後保命符」，當天候、地形不允許直升機救援，可靠加壓艙爭取活命機會。山屋都有設置使用說明，若緊急情況時，可供尚未接受訓練的山友們參考使用。（編輯：管中維）1080106