加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
香港國安法實施5年 移民港人難回鄉、台人壓抑恐懼續留
首頁 / 政治

洛杉磯台僑追思陳婉真 感念「最勇敢的抗爭先鋒」

2025/6/30 11:43（6/30 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國洛杉磯20多名台灣僑胞聚會，追思6月11日過世的前立委陳婉真。陳婉真在1980年代曾滯留美國，住在洛杉磯。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月30日
美國洛杉磯20多名台灣僑胞聚會，追思6月11日過世的前立委陳婉真。陳婉真在1980年代曾滯留美國，住在洛杉磯。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）20多名洛杉磯台僑今天舉行追思會，哀悼11日過世的前立委陳婉真。同鄉會前會長陳堅說，在肅殺的1980年代，陳婉真是最勇敢的先鋒。

陳婉真11日凌晨於泰國清邁過世，享壽75歲。洛杉磯友人、全美台灣人權協會前會長李賢群號召下，20多名長者聚集，追思陳婉真。

陳婉真於1979到1989年間，滯留美國約10年，在洛杉磯寫書、開書店、辦活動，凝聚海外台灣民主運動能量。

李賢群曾與陳婉真、已故旅美教授王秋森等人合作出版「1947台灣二二八革命」專書，是早期系統整理228事件的重要著作。

李賢群向中央社記者表示，陳婉真是典型記者性格，喜好打抱不平，文筆流暢、心思細膩，是才華洋溢的才女。「她看過資料，幾天內可以寫出幾萬字，文筆非常深刻，讓讀者身歷其境。」

李賢群最懷念陳婉真的地方，是她一輩子對理想的堅持，堅定相信台灣獨立。「那是在風聲鶴唳的年代，當時堅持這樣的理念，是要殺頭、要抓去坐牢的」，這樣的勇氣令人敬佩。

李賢群回憶，陳婉真1980年代滯留美國，積極參與台灣同鄉會，開設東方書局。因為她堅持推動台灣人的文化啟蒙，透過出書、聚會，最終目的希望建立台灣主體性、本土性、進步性。

現年78歲的洛杉磯台灣同鄉會前會長陳堅，近40年前與陳婉真共事。他回憶陳婉真不斷衝破體制，包括1988年闖關試圖衝破黑名單；最感佩的是她在肅殺的1980年代，跳出來當最勇敢的抗爭先鋒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳堅表示，1970年代後期到1980年代間，台灣瀰漫肅殺氣氛，包括陳文成在海外支持黨外，回台灣遭暗殺；1979年美麗島大審判等。「那個年代，不是像現在罵罵執政黨可以沒事，當年是會死人的。就連思想不正確都可以視為犯罪，可能被判死刑。」

李賢群、陳堅說，在黨國體制下的戒嚴時代，像陳婉真這樣的人物，啟發很多人的覺醒，影響了一個世代台灣人，從海內外推動台灣民主進程和獨立運動。李賢群說：「因為認識婉真姐，改變了我的一生。」（編輯：陳妍君）1140630

#228事件
#洛杉磯
#泰國
#同鄉會
#李賢群
陳婉真
陳婉真昔旅美10年 友人李賢群追思：台獨才女前立委陳婉真病逝泰國享壽75歲 記者出身投入黨外推動台獨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：