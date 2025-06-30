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主持將官晉任 總統：加強國防改革 建立可恃戰力

2025/6/30 11:04
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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮時說，面對多變的國際局勢及敵情威脅，國防改革要加緊腳步，除了積極汰換、更新主戰裝備，透過科技應用強化防衛作戰能力及戰術靈活性，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力。

總統同時表示，今年7月是「國家團結月」，一年一度的漢光演習即將展開，進行「2025城鎮韌性演習」，希望透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，以實際行動向世界展現，台灣自我防衛的決心和能力；希望大家團結努力，繼續為國家打拚。

賴總統上午主持「中華民國114年7月份將官晉任授階典禮，核定空軍少將解駿山晉任中將，海軍上校鄭永熙晉任海軍少將，空軍上校鍾坤昌、劉育藤晉任空軍少將。

賴總統致詞時，首先祝賀晉任將官。他說，晉任新階除了代表肩負更重大的責任，也象徵國家對大家的高度期許，期勉大家持續精進，帶領國軍不斷進步。

賴總統恭喜解駿山晉任中將，他說，解駿山在空軍通資處長任內，督導執行空軍「雲端服務系統建置案」，促進資訊系統的數位創新及轉型，為國防資訊戰力奠定良好的基礎。

賴總統也恭喜鄭永熙、鍾坤昌、劉育藤晉任少將，表示他們無論是推動台灣與友邦國家交流和軍事合作、提升F-16作戰效能和後續訓練專案，以及整合三軍防空系統、精準打擊火力、並優先攔截目標等專案任務都戮力以赴，持續強化國防力量。

賴總統說，面對多變的國際局勢及敵情威脅，國防改革要加緊腳步，除了積極汰換、更新主戰裝備，也要規劃籌獲各式無人系統，透過科技應用強化防衛作戰能力及戰術靈活性。

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他期許晉任將官以靈活、務實的作為，結合環境條件，周延規劃各項訓練、部署及戰術，發揮新興兵力的實效，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力。

賴總統同時感謝晉任將官家屬共同見證晉任的榮耀，因為有家屬的支持和包容，才讓國軍無後顧之憂。（編輯：萬淑彰）1140630

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