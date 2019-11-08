國發基金加碼300億 向機械業伸援手

（中央社記者潘姿羽台北8日電）國發基金協助機械業度過景氣寒冬，規劃續辦機器設備輸出貸款，且額度加碼、調低利率上限，貸款額度將自上期的新台幣200億元擴大至300億元，以回應產業界需求。

全球景氣走緩，美中貿易戰更重創機械業表現，國發基金官員表示，有3方案可分別從投資、融資協助機械產業。

融資方面，國發基金指出，現階段有「機器設備輸出貸款」、「機器設備升級貸款」等方案，前者額度200億元即將用完，產業界也希望加碼，國發基金規劃額度加碼、調降利率，預計於下周管理會討論；後者目前尚有額度，可供有需求的廠商申請。

現行機器設備輸出貸款總額度為200億元，目的是配合政府加強輔導機器設備輸出，以協助出口廠商。

貸款利率方面，美元及其他外幣貸款利率按OECD公告的商業參考利率（CIRRs）或6個月期LIBOR利率為基礎加碼，採固定或機動計息，加碼後的利率以6個月期LIBOR利率或6個月期TAIFX3 OFFER RATE利率加碼3%為上限。

國發基金官員表示，機器設備輸出貸款額度即將用完，考慮到國發基金資金還算充裕，且廠商需求殷切，除了續辦方案，也預計將額度擴大至300億元，並將貸款利率上限調降，規劃以國際參考利率加碼2.5%為上限。

投資方面，產業創新轉型基金能夠協助機械業收購、合併、分割，目前已有機械業者獲得產業創新轉型基金投資，也有部分個案前來申請、進入審核程序。

國發基金官員解釋，外界可能以為只有研發創新才能申請產業創新轉型基金，但很多廠商創新轉型的過程中，會透過收購取得需要技術、產品、市場及通路，合併後便能發揮更大綜效，因此收購也是重點協助的項目之一，若機械業有收購合併等需求，便可前來申請。（編輯：趙蔚蘭）1081108