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中市套房母子3屍案 男友收押禁見

最新更新：2019/11/09 07:29

（中央社記者趙麗妍台中9日電）陳姓男子因與同居陳姓女友爭吵，掐死陳女後又悶死雙胞胎男嬰，案發後曾返回現場，警方8日在彰化的網咖逮捕陳男，陳男坦承犯行，檢察官聲請羈押，法官裁定收押禁見。

台中市中區光復路一處出租套房7日傳出異味，警方獲報破門，驚見一名女子與一對男嬰陳屍床上，身體出現屍斑，屋內冷氣機仍運轉，且沒有打鬥痕跡，但死者的手機、錢包卻不見蹤影。

警方分析資料後，掌握死者身分為29歲陳姓女子及她的雙胞胎男嬰，案發後死者的陳姓男友（30歲）失聯，警方循線追查，8日在彰化溪湖一家網咖將他拘捕，陳男坦承多日前因與女友爭吵，失手將陳女掐死，再悶死雙胞胎男嬰。

據了解，陳男與陳女曾為戀人，陳女後來嫁人與田姓前夫育有1子1女，去年已經離婚。陳女和陳男上月搬到台中租屋，陳女從事傳播工作，疑似因感情因素與陳男爭吵，發生憾事。

陳女及雙胞胎男嬰被發現時，因屍體已腫脹難以辨識，推測已死亡多日。檢警相驗時，發現陳女及男嬰口鼻、臉部有不正常出血情形，將擇日解剖確認死因，8日晚間警方依殺人罪嫌移送偵辦，檢察官聲請羈押，法官裁定收押禁見。1081109

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