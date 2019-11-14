韓國瑜：中共未放棄武力犯台 無簽和平協議條件

中國國民黨總統參選人韓國瑜（中）14日表示，中共沒有放棄武力解決台灣問題前，沒有簽署和平協議的條件。（中央社）

（中央社台北14日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，中共沒有放棄武力解決台灣問題前，沒有簽署和平協議的條件。他也指，兩岸一定要對話，避免擦槍走火，但強調這與和平協議是不同概念。

韓國瑜今天下午由其國政顧問團陪同舉行外媒座談會，向「台灣外籍記者聯誼會」（TFCC）會員說明他對兩岸關係的看法，並在回答媒體提問時作上述表示。

有媒體提問，國民黨執政後是否會和北京簽署和平協議？韓國瑜強調，「面對中共沒有放棄武力解決台灣問題之前，我們沒有簽署和平協議的條件」，因此自己對這個問題的答案是，「目前為止，不會」。

他也表示，因為台灣始終處於武力威脅之下，因此對國防政策、國防武器的採購、軍事人員的訓練，都不敢放鬆。

韓國瑜也提到，兩岸一定要對話。他表示，即便美蘇在冷戰時期以核彈瞄準對方，熱線依然是暢通的，以溝通避免誤會、擦槍走火，造成不可收拾的後果。

他說，若兩岸之間現在的溝通管道是零，多麼令人擔心，因此對話一定要展開，但這種對話跟和平協議是不一樣的概念。

有媒體指出，中國國家主席習近平對於九二共識的原話是「共同努力謀求國家統一的九二共識」，詢問韓國瑜所支持的九二共識，是否也包含「國家統一」？和習近平版本有何差異？

對此，韓國瑜表示，自己作為國民黨提名的總統候選人，對於九二共識的界定非常清楚，「一中各表，我們是中華民國在台澎金馬，我們有自己完整的憲政體制」。

他也說，兩岸過去20多年來在九二共識的基礎下，開展非常多的互動與來往，各自保留一定彈性空間。

韓國瑜表示，回顧前總統馬英九執政8年，完全沒有出賣中華民國，「親美友中和日」的路線也走得非常清楚，而九二共識既然能穩定兩岸發展，相互交流，沒有戰爭出現，不會劍拔弩張。因此目前為止，國民黨都是堅持九二共識的「一中各表」。

他並以「定海神針」形容九二共識一中各表，強調未來在兩岸議題會延續馬英九的軸線。

另外，有媒體指出，馬英九任內主張「不統不獨不武」，但卸任後主張兩岸不排除統一是個選項，詢問對韓國瑜而言，兩岸統一的選項是否也是開放的？

韓國瑜回應說，如果台灣2300萬人對兩岸怎麼樣來往的模式都沒辦法產生共識，則無法整合內部所有力量。因此，他的國政顧問團日前拋出，需要一個大家都可以來諮商的委員會，讓不同的學者、專家和企業一起來，先從內部凝聚共識。

他表示，目前整個台灣感覺非常浮躁，因此引用國政顧問團成員蘇起所說的「心平氣和」，指一定要在內部先產生共識。（編輯：沈朋達/林克倫）1081114