兩岸和平協議 藍綠立場迥異無交集

兩岸和平協議該不該簽專題3（中央社記者葉素萍、余祥台北20日電）國民黨主席吳敦義近日拋洽簽兩岸和平協議引發議論，其實前總統馬英九、前立法院長王金平等人也都曾表達相同主張。不過，總統蔡英文、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌則反對簽署。

前總統馬英九2011年尋求連任之際，公開提出，在未來黃金10年，在國內民意達成高度共識、兩岸累積足夠互信前提下，秉持國家需要、民意支持、國會監督的原則，通盤評估國內外情勢發展，審酌推動兩岸商簽和平協議，以維護永續和平。

2017年時任國民黨主席的洪秀柱會見中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲時也說，唯有透過簽署和平協議，才能為兩岸和平創造條件；不可能只想要求兩岸交流成果，而不思考解決兩岸政治爭議。

當時的國民黨主席當選人吳敦義回應說，和平是好事，但只有政府委託的機構才可和中國大陸洽談協議；如果不是在這個架構下，任何兩岸間簽署的協議都違法，可提和平願景，除非執政，雙方真正洽談和平協議「是在那個時候」。

有意參選2020年總統的前立法院長王金平，則是在去年10月23日在立法院總質詢時提到，應將兩岸和平協議視為當前兩岸局勢下，能為台灣爭取足夠時間和生存空間，解決兩岸問題的架構。

表態參選2020總統的前新北市長朱立倫日前則說，兩岸簽署和平協議是國民黨綱中重要願景，而兩岸最重要的主軸就是相互尊重，他期待對岸正視中華民國存在的事實，對推動兩岸和平有正面幫助。

對於洽簽兩岸和平協議，民進黨人士看法不同。總統蔡英文2011年10月在民進黨主席任內提到，總統馬英九的和平協議是為了選舉，將台灣人民的未來推入政治險境，讓台灣面臨犧牲主權、改變現狀、危及民主等危險。

總統蔡英文2015年5月競選時也曾說，台灣社會沒有這個心理準備，她也不覺得台灣社會在這個階段需要去考慮這件事情。

前行政院長賴清德2017年7月接受台北之音專訪時表示，國家應追求人民最大幸福，不是在強權畫的圈子打轉，凍結台獨黨綱、九二共識、簽訂和平協議等，都是中國分裂台灣的手段，最終目的是併吞台灣。

行政院長蘇貞昌19日在立法院總質詢時表示，台灣人民要聽清楚國民黨的主張，國民黨現任黨主席公開宣布，未來國民黨執政要與中國簽和平協議，但台灣人要自覺，全世界對台灣最不友善的就是中國，這協議根本不能簽。

蘇貞昌2011年10月也提到，總統馬英九雖然提出在3個前提下，審酌洽簽兩岸和平協議的議題，但兩岸和平的障礙來自於中國的武力威嚇，問題不在台灣；蘇貞昌擔憂這種以「一個中國」為前提的兩岸協議，等於剝奪了台灣人民對未來的選擇權，也嚴重威脅台灣的民主價值及生活方式。（編輯：謝佳珍） 1080220