韓國瑜競選總部主委 可望由朱立倫出任

國民黨總統參選人韓國瑜（左）競選總部主委至今虛位以待，近韓人士19日表示，前新北市長朱立倫（右）已答應擔任主委，團結爭取勝選。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委至今虛位以待，近韓人士今天表示，前新北市長朱立倫已答應擔任主委，團結爭取勝選。消息人士則指出，基於尊重，朱立倫不會主動證實，會等韓國瑜宣布。

距離明年總統大選只剩下52天，韓國瑜競選總部的主委仍然懸缺，一度傳出有意找國民黨主席吳敦義，但吳表示輔選行程繁忙無法出任，不過，願意擔任榮譽主委。

媒體今天報導，韓國瑜與朱立倫上週六曾見面深談，朱立倫已經點頭答應擔任主委。消息傳出，韓國瑜上午受訪時不承認也不否認，僅表示對朱立倫非常感謝，未來時機成熟時會跟社會各界報告。

近韓人士告訴中央社記者，韓國瑜之前透過前國民黨主席連戰，詢問朱擔任主委的意願，而韓國瑜、朱立倫近期也有見面討論，朱立倫已經答應擔任主委一職，現在就等適當的時機，由韓國瑜親口公布。

近韓人士指出，朱立倫會答應，除了韓國瑜多次邀約外，還有國民黨不分區名單恐影響選情，為了團結爭取勝選，朱立倫同意執掌兵符，與韓國瑜一起拚。

朱立倫在下午受訪時則表示，由誰擔任競總主委，須尊重韓國瑜安排。消息人士則透露，朱立倫已同意接任主委，但是基於對韓國瑜的尊重，朱立倫一定會等韓國瑜先宣佈。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1081119