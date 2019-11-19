2020總統大選 蔡韓宋三足鼎立成形

（中央社記者顧荃台北19日電）2020總統大選，3組參選人皆已完成登記，包括代表民進黨參選的總統蔡英文與副手賴清德、國民黨參選人韓國瑜與張善政，以及親民黨參選人宋楚瑜和余湘，三足鼎立局面正式成形。

第15任總統、副總統選舉登記18日開跑，候選人可以透過政黨推薦或連署方式向中選會申請登記。由於本屆無人完成連署，依法握有總統大選門票、可推薦總統候選人的政黨，包括民主進步黨、中國國民黨、親民黨、時代力量等4個政黨。

由於時力已宣布不自提總統參選人，在今天下午蔡總統完成登記後，3組政黨推薦的總統參選人底定，2020大選成為蔡總統、韓國瑜與宋楚瑜三足鼎立態勢。

親民黨主席宋楚瑜13日正式宣布將投入2020總統大選，並說這是他的「終局之戰」，他與副手聯廣傳播集團董事長、廣告名人余湘，昨天搶頭香到中選會完成登記參選。

這是宋楚瑜第4度角逐總統、第5度參與總統大選，他說，這是他44年來選舉路的「最後一哩」，要將平生所學回饋給「我愛的台灣」。由於宋楚瑜這次參選與鴻海集團創辦人郭台銘結盟，預料也將吸收郭粉選票。

在宋楚瑜之後，代表國民黨參選的韓國瑜與副手、前行政院長張善政，也在國民黨立委許淑華以及象徵明年1月11日投票日的111名青年的陪同下，前往中選會完成登記參選；韓粉在中選會外的人行道聚集，高呼「韓國瑜凍蒜」的口號，表達支持。

韓國瑜表示，乾淨的選舉、陽光的氣氛、美麗的台灣、燦爛的未來，是兩人戮力的目標，未來會大力培養青年，投資年輕人就是投資國家未來。

另外，代表民進黨參選、尋求連任的蔡總統，經歷與前行政院長賴清德的黨內初選之爭，歷經黨內整合，17日正式宣布與賴清德搭檔參選，展現綠營團結氣勢。蔡總統今天下午與賴清德前往中選會登記參選，兩人穿著黑色套裝一起現身，支持者手持標語高喊「英德勝利、贏得勝利、2020台灣要贏」等口號。

蔡總統表示，香港情勢惡化與中國積極介入台灣選舉情勢下，兩人登記參選主要體現台灣是一個民主國家，政黨可以自由競爭，最重要人民以自由意志選舉自己的總統、副總統。

中選會表定登記參選時間為11月18日至22日，預定將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，12月9日抽籤決定號次，12月13日正式公告總統、副總統選舉候選人名單。（編輯：林孟汝）1081119