28萬項商品外銷 貿協跨境電商創13億美元商機

對外貿易發展協會秘書長葉明水（左）指出，台灣經貿網今年創造的商機已達13億美元，累積超過7萬家的企業會員，每年瀏覽人次達3250萬，買家來自世界各國。中央社記者吳柏緯攝 108年11月22日

（中央社記者吳柏緯台北22日電）貿協搶攻跨境電商的商機，下轄的台灣經貿網今年已經創造13億美元的商機，吸引3250萬人次買家造訪。貿協指出，包含珍珠奶茶的原料在內，已超過28萬項台灣商品銷售國外。

為了因應數位科技改變市場交易趨勢，對外貿易發展協會近年積極推廣數位貿易模式，並協助台灣中小企業在貿協建置的台灣經貿網上架，以電商的銷售模式，讓台灣的品牌走入國際市場、爭取訂單。

貿協秘書長葉明水指出，台灣經貿網今年創造的商機已達13億美元，累積超過7萬家的企業會員，每年瀏覽人次達3250萬，買家來自世界各國。他分析，隨著數位貿易的蓬勃發展，明年可帶動的商機成長上看30%。

除了透過平台協助數位貿易外，人才培育也是重要的環節。葉明水說，台灣中小企業製造的產品品質有目共睹，然而，有些企業由於缺乏海外銷售管道、行銷方式無法吸引消費者，無法走到海外市場。為了強化數位貿易的能力，貿協主動協助這些有需求的企業，拍攝影音、製作型錄。此外，與Google、Facebook、Amazon合作，執行數位產業人才培育的計畫。

葉明水說，貿協也致力於和國際接軌、串聯多個跨境電商，增加台灣產品的曝光機會，目前已與越南Tiki、印尼blibli、泰國Pchome Thai、印度Tradeindia、Amazon及ebay合作，執行專為台灣廠商設計的專屬計畫，並輔導近1000家廠商，超過28萬項的台灣商品以跨境電商方式外銷。

除了將台灣的產品銷往國外，貿協近期也開始將觸角延伸的國內市場，透過數位貿易，台灣的企業甚至是一般民眾，都可以選購台灣優質的產品，例如購買珍珠奶茶的原料，就可以在家中自己泡道地的珍珠奶茶；此外，也可購買台灣在地的優質農產品。

葉明水表示，雖然貿協的角色是對外貿易，但透過這個平台也能協助優良的台灣產品在國內推廣。（編輯：郭萍英）1081122