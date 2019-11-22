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郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

最新更新：2019/11/23 08:29
鴻海集團創辦人郭台銘（藍色背心右）22日晚間陪新北市立委第10選區參選人李縉穎（藍色背心左）掃街拜票，受到民眾歡迎，爭相上前要求合影。（李縉穎競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年11月22日
鴻海集團創辦人郭台銘（藍色背心右）22日晚間陪新北市立委第10選區參選人李縉穎（藍色背心左）掃街拜票，受到民眾歡迎，爭相上前要求合影。（李縉穎競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年11月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）鴻海集團創辦人郭台銘今晚表示，透過共同友人安排，他確實曾與中國國民黨主席吳敦義見過面，談的是立委輔選事宜；政論節目內容經刻意媒體操作，時間與內容不對，他不予評論。

郭台銘今天晚上陪無黨籍新北市立委第10（土城、三峽）選區參選人李縉穎在土城零售市場、五穀先帝廟掃街，並出席廣福國小家長會長授證餐會。

郭台銘致詞時表示，他希望推動「工程師有其屋」與智能社區等理想，打造土城與三峽地區為高科技城，如同美國矽谷，需國會議員一起努力。

郭台銘推薦李縉穎是年輕新秀，一人當選3人服務，並協助科技立法。他將一步一腳印助選，讓選民認識李縉穎，盼望中道力量注入國會新血。

接受媒體聯訪時，記者詢問關於政論節目談話內容提到國民黨主席吳敦義在11月初與郭台銘見面，甚至提到黨主席選舉事項。

郭台銘說，他承認確實曾在共同友人安排下與吳敦義見面，但外界說法完全子虛烏有，報導見面的時間、談話內容不對，因此不評論。

他說，與吳敦義談的是立委選舉，「吳主席希望我多幫國民黨立委站台」，國民黨多選幾席不是壞事，多一席如李縉穎般偏藍的立委，可為台灣多一份中道力量，不讓大黨壓縮小黨空間，如何選擇能夠立富國利民法案的立委，選民心中自有一把尺。

至於幫警察出身的國民黨新北市立委第6（板橋西區）選區參選人林國春站台，郭台銘澄清，他自己是警察子弟，沒有不挺的理由，挺是職責與責任，絲毫不考慮就幫站台。

郭台銘說，板橋西區是他從小長大的地方，幫林國春站台是天經地義、義不容辭、一馬當先。（編輯：唐聲揚）1081122

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