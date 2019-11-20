郭台銘擴大布局進軍國會 親民黨衝擊民眾黨選票

（中央社記者郭建伸、王承中台北20日電）親民黨不分區今天出爐，充滿鴻海創辦人郭台銘色彩，橘營人士坦言，民眾黨部分票源與親民黨重疊，自從成立後頻頻「挖牆腳」；但從不分區名單可看到「宋郭」整合態勢，支持郭台銘的選民較有可能將政黨票投給親民黨。

親民黨人士分析，若再加上宋楚瑜參選總統帶動氣勢，親民黨的不分區得票可望優於2016年的6.52%。

郭台銘退出總統大選後，和台北市長柯文哲合作，支持部分民眾黨區域立委參選人，包括屬於郭家軍的李縉穎，但雙方合作並不如預期順利。宋楚瑜參選總統後，郭台銘和親民黨合作升溫，也讓郭台銘和宋柯分別合作的競合關係備受矚目。

民眾黨、親民黨陸續公布不分區，郭台銘幕僚高虹安列入民眾黨不分區名單第3名，而好友聯電榮譽副董事長宣明智、幕僚劉宥彤、蔡沁瑜則分別列入親民黨不分區名單第3、4、9名。

藍營人士分析，由於國民黨不分區的名單引發的爭議過大，國民黨的政黨支持度連帶受到影響而下跌，可能部分政黨票將流入民眾黨、親民黨，增加不分區的席次，郭台銘選擇將幕僚安排在民眾黨、親民黨，就是多方投資、買雙重保險的概念。

藍營人士指出，由於郭台銘幕僚的不分區排位都還算前面，以民眾黨的政黨支持度來看，高虹安基本上篤定上壘，而若親民黨可以趁機吸收不滿國民黨不分區名單的泛藍群眾政黨票，劉宥彤雖排第4，但因爲女性保障，若親民黨不分區可以分到3席，劉宥彤也可進入國會。

近郭人士告訴中央社記者，原先郭陣營的確有推薦高虹安、蔡沁瑜等人給民眾黨，盼能納入民眾黨的不分區名單中，但經過民眾黨的挑選，僅高虹安入選。親民黨再來找郭陣營溝通，希望雙方能在不分區上合作，於是郭陣營也提供人選，目前就是郭柯合、郭宋合。

劉宥彤今晚在直播中證實，對於第三勢力極大化，郭台銘和柯文哲意見相左，柯主張藍綠之外只有一個黨，但郭陣營這樣會壓縮其他小黨空間，應該給其他黨空間，「濟弱扶傾」。

蔡沁瑜受訪時指出，郭台銘一直以來都希望能夠在立法院中推動福國利民的政策，高虹安、宣明智則可以代表科技界，推動科技立法，郭台銘在國會的布局就是以政策為導向，跳脫藍綠的框架，希望在國會中能有人了解郭台銘要推動的政策，並未如同外界所講的押寶說。

對於如何衝刺郭家軍不分區的席次，蔡沁瑜表示，未來就看如何與民眾黨、親民黨配合，衝刺政黨票，郭陣營本來就希望能把餅做大，讓第三勢力能夠在國會佔有一定的席次。

至於親民黨不分區布局，知情人士指出，宋楚瑜副手搭檔余湘徵詢推薦身心障礙聯盟秘書長滕西華後，宋、郭兩方都一致認為要排名第一名；第一名確定之後，就逐步往後排，而考量宣明智在科技界影響力，且又是前輩，遂排在劉宥彤之前的第3。

親民黨內人士表示，雖然有「宋郭合作」的前提，但考量到各方推薦及黨內同志期待，郭台銘的幕僚不可能都擺在安全名單之內；雖然外界可能覺得蔡沁瑜擺第9可能有些吃虧，但實際上蔡沁瑜是女性第4名，若親民黨政黨票得票率衝高搶攻7席，蔡沁瑜就會進到立院，這樣的排名彼此都能諒解。

此外，知情人士表示，永齡基金會執行長劉宥彤祖父是已故考試院長劉季洪，起初並沒有特別想從政，宋楚瑜12日會晤郭台銘時，第二度徵詢劉宥彤意願，當時宋楚瑜提及與劉家互動往事，還拿出自己政大的畢業證書及外交特考證明，上面的校長跟考試院長名稱都是劉季洪。（編輯：紀淑芳）1081120