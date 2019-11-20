不分區郭家軍色彩濃 宋楚瑜：今天起沒有哪一軍

（中央社記者郭建伸台北20日電）親民黨今天公布2020不分區名單，外界認為有濃厚的「郭家軍」色彩，但親民黨主席、總統參選人宋楚瑜強調，今天起沒有哪一家軍，他們都是為中華民國打拚的戰士。

宋楚瑜表示，他要感謝全國各界、政黨向親民黨推薦優秀人才；這份不分區名單有3個特色，分別是園地公開、網羅專業能力、關懷弱勢，所以不全然是親民黨過去黨員，包含擔任身心障礙聯盟秘書長的滕西華、聯電榮譽副董事長宣明智都在親民黨名單內。

宋楚瑜說，他特別感謝宣明智能夠加入，因為宣明智是科技界教父級領導人物，期盼未來台灣能夠好好解決五缺問題。

宋楚瑜強調，別人的政策都是說說，但他跟副總統參選人余湘，一定是說到做到。他強調，從今天起沒有哪一家軍，他們都是為中華民國打拚的戰士。

此外，媒體當場詢問劉宥彤，以郭家軍身份擔任親民黨不分區，是否郭台銘有交辦任務，劉宥彤回應，郭台銘是提推薦名單，若她擔任不分區立委，絕對不是代表郭台銘意志，若能進立院服務，是代表人民的意志。

劉宥彤說，她除了是永齡基金會執行長，過去也曾在新創界耕耘，國民黨與民進黨在2016年不分區分別列有許毓仁跟余宛如，但兩人都沒在藍綠2020的不分區名單中，若能擔任不分區立委，她希望能夠代表新創界發聲。

劉宥彤進一步指出，先前傳出她跟蔡沁瑜會在不分區排1、2名或2、3名，實際狀況並非如此，但若她跟蔡沁瑜都進入立院，她們將強力推動郭台銘所提的百億身障保險基金。

此外，滕西華在2015年曾傳出要列入民進黨不分區，當時引發醫界反彈，後來也沒有加入，今天擔任親民黨不分區，讓外界相當意外。

對此，滕西華表示，自己當初是受余湘邀約，宋楚瑜後來跟她說「找你來不是為親民黨服務，是為社會效力」，這符合她原本社會工作的本質，所以她接受立委職務，盼自己能夠讓將來更美好。

現任不分區立委陳怡潔原本有意參選台北士林大同區立委，但今天被列入不分區名單，隨即發表退出區域立委選舉聲明。

她受訪時說，原本希望能結合第三勢力，但如果是三腳督，沒有人能僥倖戰勝，她也不希望成為別人敗選的理由，強調不管選擇區域或不分區，都是集體打拚。（編輯：林淑媛）1081120