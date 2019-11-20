第三勢力搶不分區 民眾黨時力親民黨有機會過5%

（中央社記者葉素萍、余祥、劉冠廷、陳俊華20日電）選戰倒數，各主要政黨不分區立委提名名單陸續出爐。民進黨、國民黨面對眾小黨搶票，不分區席次皆面臨下修壓力，應在12席到14席伯仲之間。民眾黨、時代力量及親民黨則有機會衝過5%門檻。

這次有眾多政黨推出不分區名單，綠營人士推估，目前看來，這次可能有國民黨、民進黨、時代力量、台灣民眾黨可能過5%門檻，未來若親民黨的選情加溫，不排除國民黨的政黨票會往親民黨移動。

綠營人士指出，這次除了時代力量與台灣民眾黨之外，泛綠群眾還有可能分票給台灣基進、綠黨、一邊一國等泛綠小黨，可能影響民進黨1到2席不分區，目前民進黨推估的安全名單落在12到14席。

綠營人士說，時代力量、台灣民眾黨兩黨加起來可拿下的不分區席次約6到8席；這兩黨選票重疊性高，民眾黨主席柯文哲今天稱時代力量不分區第4名的黃國昌「救不起來、時代力量在騙票」，柯此舉意在爭奪時代力量的政黨票。

綠營人士表示，國民黨把謝龍介放在不分區名單第15名，希望集中韓粉的力量，搶救謝龍介，也把排在第14名的吳敦義擠進立法院，不過，目前國民黨不分區席次與民進黨應該是在伯仲之間，都是12席到14席。

綠營人士說，國民黨過去政黨支持度多維持在3成，但國民黨不分區名單爭議已衝擊到國民黨支持度，近日坊間媒體民調顯示，國民黨支持度已跌破3成；不過，原本支持國民黨的選票會如何流動，仍待觀察。

國民黨主席吳敦義日前預估不分區立委安全名單應在14、15席左右，不過，自名單公布之後，爭議連連，其中退將吳斯懷遭質疑親中、吳敦義自列不分區，還有幾位人選知名度低等，讓黨內對安全名單再度下修。

黨內人士表示，國民黨在不分區立委名單公布後，政黨支持度掉了4％左右，目前黨內保守預估應該只剩13席，還好台南市黨部主委謝龍介留在不分區名單中，穩住情勢，否則可能會再掉1、2席。

黨內人士認為，這些蒸發掉的政黨票，不太可能流向民進黨，比較可能是流向泛藍的親民黨或是因為有鴻海創辦人郭台銘加持的民眾黨，甚至也會有部分改投廢票。

不過，國民黨黨務人士仍持樂觀態度，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天喊出，國民黨有機會拿下16至18席的不分區立委。

國民黨務人士也表示，國民黨將會結合其他的友黨組成類似聯盟的概念，比照2008年的模式達到國會過半。至於民進黨政黨票得票，黨務人士預估，應該在12至13席左右，甚至更少；而民眾黨、親民黨等小黨情勢則詭譎多變。

至於親民黨組織部主任張碩文則自估，在這次不分區加上區域立委的席次，親民黨爭取能夠保6搶8席。時代力量秘書長吳佩芸表示，時力的不分區席次如同黨主席徐永明所說，「坐5望6搶7」，希望可以拿下好成績。（編輯：紀淑芳）1081120