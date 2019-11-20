台聯不分區名單 潘建志列首位劉一德第3

（中央社記者范正祥台北20日電）台灣團結聯盟今天公布2020不分區立委提名名單，一共7人，其中萬芳醫院精神科主治醫師潘建志列首位，黨主席劉一德排第3。

台聯下午在台大校友會館召開中執會，會後舉行記者會公布不分區名單，排名依序是潘建志、台聯組織部主任周倪安、劉一德、新北市北新國小英語教師蔡以新、台聯文宣部主任潘厚勳、台聯社運部主任歐陽瑞蓮、台灣國會透明化促進協會理事長高基讚。

談及台聯不分區名單特色，劉一德表示，這份名單中，沒有親中人士，沒有派系鬥爭，也沒有財團系統；大公無私都是為了改革國會和台灣進步。

潘建志表示，觀察政治多年，台聯相當堅持政黨價值，他呼籲民眾把政黨票投給沒有錢、沒有勢的小黨，才是未來台灣之福。

台聯內部規劃，若當選不分區立委，將採「一個立委席次、兩人輪替服務」方式，個別立委任期僅2年，2年一到即辭任，由不分區名單成員依序遞補，藉此讓更多人至立法院為民發聲，並鼓勵個別立委4年要做的事，只用2年就完成。（編輯：謝佳珍）1081120