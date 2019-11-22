喜樂島不分區名單 高大成施正鋒入列

（中央社記者溫貴香台北22日電）喜樂島聯盟今天公布6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列，拚至少當選3席不分區立委，成立黨團。

喜樂島聯盟上午召開記者會宣布，2020立委大選不缺席，提出12名區域立委參選人，其中，山地原住民及平地原住民各提1名，涵蓋媒體人、律師、教師、牧師等，參選人平均年齡53歲。

提名6名不分區立委名單依序為前華視副總經理林秀霞、施正鋒、法醫高大成、藝術創作者李素貞、教師張君瑜、高雄市警察局刑事鑑識中心警務員林東徵等人。

喜樂島聯盟表示，希望至少當選3席不分區立委可以成立黨團，兩位年僅30歲出頭的年輕人分區不分區立委第5、6名，將一起把青年人追求國家願景的氣息帶進立法院。

名列不分區第2名的施正鋒表示，喜樂島真正推動台灣獨立建國、正名制憲、入聯公投，請支持喜樂島進入國會。

高大成說，喜樂島雖小，但堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，小可能變大，大也可能變無，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷。（編輯：趙蔚蘭）1081122