更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例
國際

特派專欄／企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例

曾獲港人黃雀行動營救 六四逃亡者啟動報恩方案
兩岸

曾獲港人黃雀行動營救 六四逃亡者啟動報恩方案

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
2020立委選舉
2020立委選舉開戰，第10屆立委總席次共計113席，兩大政黨國民黨、民進黨目標都是席次過半，台灣民眾黨、時代力量積極布局區域立委，小黨力拚出頭來勢洶洶。
2020立委選舉
新聞專題
2020立委選舉3/29

喜樂島不分區名單 高大成施正鋒入列

最新更新：2019/11/22 13:57
喜樂島聯盟22日公布6席不分區立委名單，法醫高大成（左）、喜樂島聯盟副主席施正鋒（右）等人入列。（中央社檔案照片）
喜樂島聯盟22日公布6席不分區立委名單，法醫高大成（左）、喜樂島聯盟副主席施正鋒（右）等人入列。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北22日電）喜樂島聯盟今天公布6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列，拚至少當選3席不分區立委，成立黨團。

喜樂島聯盟上午召開記者會宣布，2020立委大選不缺席，提出12名區域立委參選人，其中，山地原住民及平地原住民各提1名，涵蓋媒體人、律師、教師、牧師等，參選人平均年齡53歲。

提名6名不分區立委名單依序為前華視副總經理林秀霞、施正鋒、法醫高大成、藝術創作者李素貞、教師張君瑜、高雄市警察局刑事鑑識中心警務員林東徵等人。

喜樂島聯盟表示，希望至少當選3席不分區立委可以成立黨團，兩位年僅30歲出頭的年輕人分區不分區立委第5、6名，將一起把青年人追求國家願景的氣息帶進立法院。

名列不分區第2名的施正鋒表示，喜樂島真正推動台灣獨立建國、正名制憲、入聯公投，請支持喜樂島進入國會。

高大成說，喜樂島雖小，但堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，小可能變大，大也可能變無，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷。（編輯：趙蔚蘭）1081122

延伸閱讀
2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽呂秀蓮宣布退選 批評總統連署規定違憲【聲明全文】小黨搶攻國會席次 泛綠面臨整合難題
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報