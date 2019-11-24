當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

產業AI風潮來襲專題（中央社記者潘羿菁台北24日電）當一個堅持SOP流程，凡事按照步驟操作的石化廠，遇到只「吃」數據的人工智慧（AI），多少會碰到矛盾點。

石化大廠台塑的一名主管坦言，AI上線測試之前，現場同仁總是半信半疑，但數據攤開來，效益好壞立竿見影。

雖然石化廠是自動化工廠，然而龐大工廠要管理，需要經驗老道的資深同仁帶領，因此前線廠區生產管理一向採取「師徒制」，老鳥帶領菜鳥將工廠運作維持在正軌，這套公式自台塑成立實施至今。

台塑主管透露：「依循前人的指導操作到現在，不僅沒有出差池，也能保持正常產量的良好紀錄，突然面對新科技AI，難免會抱持懷疑態度，這是很自然反應。」

舉例來說，要丟數據給AI之前，工程師必須先做「資料清理」，也就是排除非正常數據；工程師必須一一檢視資料，若看到某天某筆數據較為異常，要回到現場詢問當天發生何事、有何突發狀況。

台塑主管說，「一開始現場不會講解很詳細，雙方討論會流於泛泛」，直到AI上線測試是否有提升生產效率，結果顯示生產量確實增加，才讓現場同仁扭轉對AI的觀念，也因為廠內同仁對AI逐漸有信心，彼此合作探討更深更廣。

如今集團各廠區都要派出1名同事學習AI，台塑主管表示，AI帶來的效益，不僅是產能增加、成本下降，有時候是翻轉既有刻板印象，採取不同角度思考問題。他舉例，過去同事覺得A條件最重要，但AI會告訴你，是B比較重要，「這時候你就會去思考，為何B重要」，而不是只會一味想要顧好A，這是刺激員工永遠保持靈活思考的方式之一。（編輯：林淑媛）1081124