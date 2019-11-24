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產業AI風潮來襲
石化龍頭台塑集團近年跨很大，內部組成專案小組運用人工智慧（AI）默默練兵，台塑主管透露，透過AI學習降低能源耗用，又把產能開到最大化，這當中或許只有0.3%至1%的精進效益，卻是石化廠決戰關鍵點。（圖／台塑提供）
產業AI風潮來襲
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產業AI風潮來襲2/3

突破天花板 企業部署AI擺脫擰毛巾困境

最新更新：2019/11/24 12:46
台塑集團強化人工智慧（AI）能量，各家公司內部組成AI專案小組研究各種課題。圖為現場操作示意圖。（台塑提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年11月24日
台塑集團強化人工智慧（AI）能量，各家公司內部組成AI專案小組研究各種課題。圖為現場操作示意圖。（台塑提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年11月24日

產業AI風潮來襲專題（中央社記者潘羿菁台北24日電）人工智慧（AI）蔚為風潮，顧能（Gartner）數據顯示，過去4年願意採用AI的企業大幅增加，傳統產業石化廠反而具有前瞻眼光；根據台灣人工智慧學校營運長蔡銘順觀察，過去石化廠想盡辦法節省成本，有如擰毛巾般到極限，只有運用AI才能突破天花板上限。

顧能今年初調查全球89個國家、超過3000名資訊長，有37%企業已經或正打算部署AI技術，比重在4年內成長2.7倍，顯示AI滲透到各行各業速度相當快速。

不僅如此，麥肯錫報告指出，2020年後AI有助提高各產業價值達60%，其中，旅遊業、運輸業、零售業與高科技產業等，價值提升幅度則相對更高。換言之，若能成功導入AI，可以為企業主帶來相當大的正面效益。

不過，談到台灣企業主接受度，蔡銘順說，目前在AI學院報名學習的產業界，前4大分別為電子業、製造業、資訊業與金融業，由此可以觀察出，需要在國際市場競爭或是需仰賴新科技的產業屬性，對於AI接受度就愈高，在全球市場廝殺的企業，更懂得使用新技術拉開或是縮短與對手的差距。

台灣石化廠是以外銷為導向，蔡銘順直言，企業會起心動念導入AI，不外乎是外在環境與國際競爭帶來雙重壓力，例如國際原油價格波動大，牽動石化廠營運挑戰增加，或者當今社會氛圍不允許原地擴建新產能，這些變數都墊高經營門檻，是經營者無法控制的因素。

既然如此，從自身工廠優化生產成本、節省能源耗用就是最容易下手之處，不過節省能耗與成本如同擰毛巾一樣，「擰到最後，能夠擠出來的水變得很少」，投入力氣一樣多，得到效益逐步遞減。

因此，導入新科技AI，運用不同方式才有機會突破天花板上限，擰出更多水。

不過蔡銘順也坦言，多數台灣企業家對AI存在錯誤想像，以為就是機器人，只要買進設備就能帶來投資報酬，其實AI是經過深度學習機器人，一旦導入包含機器設備、人員甚至是排程都有可能重新設計，這也是為何部分企業對於引進AI猶疑不決。

工業局表示，AI的應用功能之一是預警，例如即時發現機器設備金屬疲勞提前告知維修人員，降低工安機率發生；如今看到國內石化廠陸續導入AI，經濟部當然樂觀其成，因為導入愈深、預警能力愈強，更能避免發生工安，創造民眾安心與廠商安全的雙贏局面。（編輯：林淑媛）1081124

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