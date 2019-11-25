九合一敗選再出發滿一年 蔡總統提三個改變

總統蔡英文25日發文表示，過去這一年，她、行政團隊、民進黨做了很多改變。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文說，今天是11月25日，是經過去年地方選舉的挫折後，重新出發滿一年的日子；她表示，從行政團隊風格、溝通方式與黨務團隊組成這3個改變，呼籲「再給實實在在做事的政府一個機會」。

蔡總統今天透過臉書提到，過去這一年，認真反省檢討，她、行政團隊、民進黨做了很多改變。

第一個改變，她說，行政團隊的風格，變得更快速、精準、確實。大家應該有感受到，施政內容更有感、政策執行更確實、對民意的反應也更快速。

蔡總統提到，第二個則是，她跟大家溝通的方式改變了。這陣子，她試著多拍影片、多做圖卡，在社群上多跟大家互動，也多到廟口跟大家面對面，說明政府正在做的事以及理念和想法。

她說，第三個改變，民進黨黨務團隊的組成變得更年輕。年輕生力軍的加入為民進黨帶來了創意跟活力。

蔡總統說，「有改變，我們也依然有堅持」；堅持台灣的主權，反對「一國兩制台灣方案」；堅持維護民主自由的生活方式；面對中國，她不曾挑釁，也不曾屈服。大家對她的期待就是站出來勇敢捍衛屬於台灣人民的尊嚴。

蔡總統指出，這兩天香港區議會的選舉結果，也說明了香港人民對民主自由的追求。「台灣和香港，我們都不孤單。」

她說，「下一個4年，我們要繼續一起拚」，而且要做得更好；蔡英文的政府不怕挑戰，也禁得起檢驗。她相信台灣社會一定會疼惜做事的人，也一定會再給實實在在做事的政府一個機會。（編輯：蘇志宗）1081125