蔡總統：長照與育兒津貼升級 財政完全能負擔

（中央社記者顧荃台北24日電）總統蔡英文今天說，長照2.0升級與擴大照顧0到6歲的孩子，國家財政完全能夠負擔，因為執政團隊非常努力，台灣的經濟持續成長，國家收入增加，就有更多資源照顧老人與小孩。

蔡總統彰化縣競選總部暨民進黨立委參選人黃秀芳競選總部下午舉行成立大會，包括蔡總統、副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰、立委參選人黃秀芳、陳素月、陳秀寶、洪宗熠、交通部長林佳龍等人共同出席。

蔡總統致詞時表示，去年11月24日的九合一選舉，民進黨遭受空前失敗，但民進黨用心檢討後再一次整隊，現在是民進黨最團結的時候，大家共同面對中國打壓與國際競爭。

蔡英文說，這次選舉要讓民進黨的「彰化隊」全壘打，繼續守護台灣，讓百年彰化更加進步、蛻變，掃除舊的政治文化，地方派系砍掉重練，給予彰化重生契機。

蔡總統並重申，照顧老人的長照2.0預算明年將達到新台幣400億元，未來會繼續增加；幫助0到6歲小孩的經費也增至600億元，未來4年將編列到1000億，育兒津貼未來將調整到5000元，至於公幼抽籤困難的問題，未來會增加3000班。

蔡總統指出，上述的補助政策，國家財政完全能夠負擔，因為執政團隊非常努力，台灣的經濟在成長，持續穩定地往上走，目前已是亞洲四小龍第一，不像其他國家起起伏伏。經濟好，國家收入增加，就有更多資源照顧老人與小孩。

蔡總統說，現在台商回台投資7000億，外商投資彰化外海離岸風電也達1兆元，未來許多投資人繼續相挺，資金進入台灣，政府的經濟財政會越來越好。

她說，台灣此時處於最關鍵的時刻，中國對台壓力持續增加，每天的電視與報紙新聞都是香港，香港人民之所以走上街頭爭取民主，正是因為香港的主權握在中國手中。香港沒有自己的主權，但台灣有，台灣主權掌握在2300萬人民手上，要一代代傳給子孫。（編輯：林孟汝）1081124