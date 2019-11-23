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蔡總統宣布長照2.0升級 總經費將增加到600億

最新更新：2019/11/23 18:51
總統蔡英文（前）23日赴花蓮出席民進黨總統立委聯合競總成立大會。中央社記者張祈花蓮攝　108年11月23日
總統蔡英文（前）23日赴花蓮出席民進黨總統立委聯合競總成立大會。中央社記者張祈花蓮攝　108年11月23日

（中央社台北23日電）尋求競選連任的總統蔡英文今天在花蓮宣布「下一個4年，長照2.0升級」，長照總經費從過去的新台幣50億增加到現在的400億，未來要增加到600億，以及推動一國中學區一日照中心、一鄉鎮一住宿機構等。

蔡總統繼昨天宣布未來4年內推出「0到6歲國家跟你一起養」政策，今天在花蓮進一步宣布「長照2.0升級」方案。

她在臉書貼文指出，未來的「全齡照顧」，將有「一個加倍，五個增加」。一個加倍就是育兒津貼從每個月2500元，加倍成每個月5000元。

五個增加部分，包括長照總經費增加，從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億。

照顧顧家庭增加：讓更多長輩享受長照服務；服務項目增加：服務內容會更多、更豐富；日照中心增加：推動一國中學區一日照中心；平價住宿機構增加：推動一鄉鎮一住宿機構。

蔡總統指出，幼托和長照「一個加倍，五個增加」，讓年輕人沒負擔，家裡的長輩小孩，國家都一起來照顧。這是民進黨政府對國民的社會投資，不僅持續做，還要加碼做、擴大做。（編輯：鄭雪文）1081123

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