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總統提育兒津貼加碼 陳時中：109年編預算擬排富

最新更新：2019/11/23 16:44
對於總統蔡英文22日提出育兒津貼加碼，衛福部長陳時中23日指出，2020年就會開始編列預算，增加總經費，並考慮在排富條款做出調整。（中央社檔案照片）
對於總統蔡英文22日提出育兒津貼加碼，衛福部長陳時中23日指出，2020年就會開始編列預算，增加總經費，並考慮在排富條款做出調整。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）總統蔡英文昨天提出育兒津貼加碼，衛福部長陳時中今天指出，只要是對人民有利政策，政府都願意做，明年就會開始編列預算，增加總經費，並考慮在排富條款做出調整。

總統蔡英文22日提出育兒津貼加碼，衛福部長陳時中（圖）23日指出，只要是對人民有利政策，政府都願意做。（中央社檔案照片）
總統蔡英文22日提出育兒津貼加碼，衛福部長陳時中（圖）23日指出，只要是對人民有利政策，政府都願意做。（中央社檔案照片）

蔡總統昨天晚上在台東舉辦造勢晚會，宣布0到6歲國家一起養的利多，未來育兒津貼每人每月將從新台幣2500元加碼到5000元，補助年齡從0到4歲，延長到6歲，「0到6歲，國家一起養」。

陳時中今天上午應邀出席民進黨彰化縣第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委參選人黃秀芳彰化市西區後援會成立大會，他強調，蔡總統已經宣布未來托育和育兒津貼加碼，鼓勵年輕人敢生和多生。

陳時中接受媒體聯訪時指出，政策不是用喊的，只要是對人民有利的都願意做，而育兒津貼從2500元提高到5000元，明年就會開始編列預算。

陳時中說，全台灣0到6歲孩童約有120萬人，育兒津貼從2500元提高到5000元，每人每年就可增加3萬元，總經費增加約36億元，會考慮調整排富條款。（編輯：洪學廣）1081123

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