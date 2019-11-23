總統拋0到6歲國家一起養 郭台銘：樂見從善如流

總統蔡英文拋出未來將0到6歲國家跟你一起養政策，鴻海創辦人郭台銘（圖）23日說，樂見從善如流。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北23日電）總統蔡英文拋出未來將0到6歲國家跟你一起養政策，鴻海創辦人郭台銘今天說，樂見從善如流，這也是國安問題，很高興引起兩黨重視。

蔡總統22日晚間在台東舉行造勢晚會時提出育兒津貼新利多，將原本每人、每月補助新台幣2500元津貼，將加碼到5000元；補助年齡從0到4歲，延伸成0到6歲。

曾經在國民黨總統初選時，喊出0到6歲國家養政策的郭台銘，他今天出席國民黨立委參選人林國春的總部成立大會前受訪表示，很高興可以從善如流，了解「0到6歲國家幫你養」是一個國安級政策；未來如果沒有人，台灣就沒有未來，這是國安級問題，很高興兩黨重視。

郭台銘說，0到6歲國家養的政策已經被兩黨追上，他要修正為「國家要健康幫你養」，不但要養、還要健康幫你養，把小孩養得健康，這樣中華民國才會健康。

前新北市長朱立倫也在出席林國春總部成立大會前表示，他在新北市過去的做法，就是有錢人一定是自己養，弱勢或是有需要的人一定是國家負責、國家養，一般民眾就是幫忙養，最後彙整就是大家養，民進黨已逐漸朝他的想法在做。

新北市長侯友宜表示，雖然大家開心，但他難免有些疑問，包括補助是中央全部負擔，還是有地方要負擔的部分；他認為，一個好的政策在宣布前，必須先講清楚，中央要全部負擔0到6歲的育兒津貼加倍，他雙手贊成，但方式要說清楚，是否會造成地方財政的負擔。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，蔡總統顯然是拿香跟著拜，看到韓國瑜提出0到6歲國家幫忙養，就又拿出同一招，加碼灑錢。韓國瑜的政策是全面性在為父母和小孩考量，國政顧問團下週就會召開記者會，公布完整政策內容。（編輯：郭萍英）1081123