總統提育兒津貼加碼 每月5000元

總統蔡英文（前中）22日晚間到台東出席民進黨總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，與台東縣立委參選人劉櫂豪 （前右2）、平地原住民立委參選人陳瑩（前左2）、山地原住民立委參選人伍麗華（前左）同台造勢。中央社記者盧太城台東攝 108年11月22日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）總統蔡英文22日晚上在台東再提育兒津貼，未來4年每個月加碼到5000元，1年60000元，減輕年輕爸爸、媽媽負擔。

民進黨總統、立委台東聯合競選總部今晚成立，包括總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇到場參加。

蔡英文總統致詞時表示，現在世界局勢正在變化，經過3年打下的基礎，今年前3季台灣的經濟成長率是4小龍的第1名。她呼籲，不要唱衰台灣，拚經濟不分藍綠，支持蔡英文、支持民進黨，下一個4年台灣的經濟會更亮眼，社會福利會更好。

總統說，育兒預算她到任後從2百億元增加到現在6百億元，未來的4年還要持續增加預算，讓年輕人、阿公阿嬤負擔減輕。現在的育兒津貼，1個月1個小孩是2500元，未來4年加到每個月5000元，也就是說，每年發放育兒津貼60000元給年輕爸爸媽媽。1081123