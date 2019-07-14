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北市2至3歲幼兒補助 柯文哲：預計編2億元

最新更新：2019/07/14 11:22

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲今天說，現行僅3、4歲就讀私幼學童領有補助，2至3歲要算托嬰還是托幼，決定由家長選擇，將編浮動式預算，預計為新台幣2億元。

國民黨總統初選參選人郭台銘提出「0至6歲國家養」，不過，柯文哲日前在臉書貼文，指0到6歲孩子由「國家養」不太可能，「國家幫你養」比較可行，受訪時說會公布詳細政策。

台北市一般家庭2歲以下兒童若送公托或準公共化托育服務，每人每月可領中央托育補助6000元，以及加碼後的北市友善托育補助4000元，共1萬元，若申請的兒童有兄姊，友善托育補助會依送托類型再加碼，由台北市社會局負責。

而台北市3至4歲學童就讀私幼，每學期可享有1萬3660元補助，由台北市教育局負責。

不過，2至3歲幼兒未能享有任何補助，家長、議員都希望補助能向下延伸，北市府因而鎖定2至3歲幼兒，初步規劃選擇托育者每人每月補助2500元至4000元，選擇托幼者，就讀私幼每人每學期補助1萬3660元，但尚未定案。

柯文哲今天說，以往以2歲為分界線，2歲以下屬托嬰、2歲以上屬托幼，分別由社會局與教育局負責，但2至3歲幼兒，有的會送托育服務，有的則會就讀幼兒園，必須統計托嬰者多還是托幼者多，「這預算很難編」。

他表示，會編列一個浮動式預算，第一年辦理後才能了解，預計費用為2億元，並坦言「政治上最困難就是挪錢」。

被問及政策恐與郭台銘有部分重疊時，柯文哲說，一個政策從一開始的構思、找錢，最難的是執行力，「喊口號比較容易，實際去做要花很多時間」。

至於太陽花學運領袖林飛帆將接民進黨副秘書長，柯文哲說，「畢業總是要找工作啊」，認為林指揮過太陽花學運，應能勝任。

被問及林飛帆下一步恐尋求與時代力量整合時，柯文哲表示，不要幻想政黨喊「1、2、3」就口徑一致，因每個人是獨立個體，民進黨有新潮流、謝系、正國會等系統，地方派系林立，「不要幻想標籤貼下去，又不是『湘西趕屍記』，每個人動作一致」。（編輯：李亨山）1080714

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