0到6歲國家養 郭台銘：一定會推動

台灣玉山科技協會3日晚間舉行2019年會員大會，鴻海創辦人郭台銘（圖）上台以簡報致詞。中央社記者徐肇昌攝 108年10月3日

（中央社記者王承中台北3日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，投資年輕人就是投資未來，「0到6歲國家養」等他承諾過的政見，一定會推動，所以現在支持志同道合的立委參選人來推動，就是希望台灣要投資未來。

台灣玉山科技協會今天晚上舉辦2019年會員大會，以「全球科技戰 台灣的挑戰與布局」為題舉行專題座談，並邀請郭台銘、前行政院長張善政到場。郭台銘約在晚上6時30分到場，張善政則是在晚上7時許到場，面對媒體的訪問，兩人均未回應。

主辦單位安排郭台銘、張善政分別坐在台灣玉山科技協會理事長李紀珠的兩旁，張善政在抵達會場後，也與已經到場的郭台銘握手打招呼，兩人氣氛融洽。

郭台銘在致詞時表示，政府要成就下一個世代，而非下一次的選舉，教育要有願景，培養年輕人成為世界級的人才，投資年輕人就是投資未來，所以他提出「0到6歲國家養」。

郭台銘指出，他之前承諾的政見，他一定會推動，所以他現在會支持一些志同道合的立委參選人來推動這些政策，就是希望台灣要投資未來。他說，如果沒有年輕人，台灣就沒有未來。

郭台銘也表示，政府應當切記，沒有經濟萬萬不能，大家可以開一堆的支票，但是錢從哪裡來。政治要服務經濟才是根本，不是經濟服務政治。台灣的選民要有智慧，因為選擇比努力重要，選擇對了，台灣就有未來，所以中道力量是台灣的未來，讓中華民國更茁壯。

郭台銘指出，推動台灣智慧科技島是方向，台灣應該要有更開放的科技立法環境，他最近了解到，對於推動海外資金回台，立法院在立法過程中非常缺乏了解實務的人參與立法，於是立法就變成大家妥協的結果，所以現在海外資金回台非常少。

郭台銘致詞完畢後，主辦單位安排貴賓上台合照，郭台銘、張善政一開始是站在李紀珠兩旁合照，但隨後李紀珠把中間的位子讓出來，郭台銘、張善政兩人則笑著握手，讓在場媒體捕捉畫面，雙方互動熱絡。（編輯：林興盟）1081003

台灣玉山科技協會3日晚間舉行2019年會員大會，鴻海創辦人郭台銘（左）在台灣玉山科技協會理事長李紀珠（中）的安排下，與前行政院長張善政（右）握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年10月3日

台灣玉山科技協會3日晚間舉行2019年會員大會，鴻海創辦人郭台銘（左2）與前行政院長張善政（右2）握手合影，現場氣氛和樂。中央社記者徐肇昌攝 108年10月3日