幼兒國家養 郭台銘辦：錢不是問題關鍵在決心

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨總統初選參選人郭台銘辦公室今天表示，幼兒國家養的政策若用舊思維，跟不上時代。錢不是問題，關鍵在要不要、有沒有決心做，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

郭台銘日前提出0到6歲幼兒國家養，引發社會各界熱議。郭台銘辦公室今天發布新聞稿表示，少子化造成人口死亡交叉，已經是嚴重的國安問題，難道不應該優先處理。「政治咖」沒能力解決，「0到6歲幼兒國家養」的政策，若用舊思維來決策，當然跟不上時代脈動。「錢不是問題，關鍵在要不要做，有沒有決心做」。

郭辦指出，韓國於2016年為此花費153兆韓元（約新台幣3000億元），若換算成台灣人口數來看，則約花1400億元。日本面對此問題，甚至將養育兒津貼擴大到15歲。日韓政府都已察覺少子化是嚴重國家問題，並投注鉅額國家預算扭轉趨勢，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

郭辦表示，台灣今年1到5月少子化依舊嚴重，至年底樂觀估計新生兒僅達17萬5000人，較去年18萬2000人減少7000到8000人。台灣人口出生與死亡將進入死亡交叉。然而，蔡政府眼中永遠只有選舉。為了綁樁，前瞻計畫撒幣8800億元，蔡政府是否真的重視少子化問題。

郭辦指出，當做實事的郭台銘提出解決的方案，總統蔡英文不但不深思輕重緩急的優先順序，反而一昧以政治人物的慣性思維來指責。（編輯：趙蔚蘭）1080705