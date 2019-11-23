育兒津貼再加碼 政院：預算逐年增至1000億

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）總統蔡英文宣布，未來4年育兒津貼將加倍成5000元，補助年齡擴大至0到6歲。行政院發言人Kolas今天對此表示，規劃未來4年內，相關預算從目前600億元逐年增加到1000億元，以減輕家長負擔。

蔡總統22日晚間在台東舉行造勢晚會時提出育兒津貼新利多，將原本每人、每月補助新台幣2500元津貼，將加碼到5000元；補助年齡從0到4歲，延伸成0到6歲。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）向中央社記者表示，蔡總統所說的「0-6歲國家一起養」，是為加強減輕父母負擔，經縝密討論後所提出的方案，「絕非口號」，而是評估過政府財政能力，規劃在未來4年內逐年落實的方案。

Kolas表示，規劃未來4年內，相關預算從目前600億元逐年增加到1000億元，持續提升平價幼托服務供給量、加碼幼托補助、育兒津貼。

有關育兒津貼再加碼的部分，她說，孩子自己帶或送私托每人每月2500元倍增到5000元，規劃4年內達成0-4歲育兒津貼向上延伸至0-6歲未滿都可以領。

托育補助再加碼部分，Kolas表示，0-2歲送準公共保母、托嬰中心照顧，4年內將達成托育補助從每月6000元再增加1000元，第2名以上子女加更多。另外，幼兒園月費也將再調降，2-6歲就讀公立、非營利及準公共幼兒園，4年內達成學費全面再調降1000元，第2名以上子女減更多。

此外，Kolas表示，2016年，準/公共化托嬰及保母收托量能為4665名，2019已達7.6萬名，未來4年內增加到10.7萬名（再成長40%）。0-2歲送托的孩子有9成可以享受到平價的服務。

她說，2016年，準/公共化幼兒園量能為18.2萬名，2019已達32萬名，未來4年內增加到53萬名（再成長65%）。2-6歲進幼兒園的孩子將有7成可以享受平價服務。

此外，Kolas表示，領托育補助超過2歲未能順利銜接進入幼兒園者，將延長補助至滿3歲止，沒有空窗期。（編輯：張均懋）1081123